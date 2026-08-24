زارع: مستحق کسب سه امتیاز بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع شامگاه دوشنبهتصریح پس از دیدار تیمش مقابل فجر اظهار کرد: ابتدا به فجر بابت عملکرد خوبش تبریک میگویم. آنها تیم بسیار منظم و باهوشی بودند، اما فکر میکنم امروز روز خوبی برای ما نبود.
وی افزود: همانطور که پیش از این هم عرض کرده بودم، با توجه به نفراتی که در اختیار داریم به زمان نیاز داریم. متأسفانه در این مسابقه موقعیت خاصی به حریف ندادیم و فکر میکنم در مجموع مستحق کسب سه امتیاز بودیم.
سرمربی ملوان ادامه داد: طبیعی است که از اینکه هواداران به ورزشگاه آمدند و ناراحت به خانه برگشتند، ناراحت هستیم. باید تلاش کنیم، تمرینات را با جدیت بیشتری دنبال کنیم و با توجه به همین نفراتی که در اختیار داریم، سختتر کار کنیم.
زارع در پایان تصریح کرد: امیدوارم با ادامه تمرینات و تلاش بیشتر بتوانیم شرایط بهتری برای ملوان رقم بزنیم.
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