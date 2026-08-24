  1. استانها
  2. گیلان
۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۱۸

زارع: مستحق کسب سه امتیاز بودیم

زارع: مستحق کسب سه امتیاز بودیم

انزلی- سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی گفت: فجر تیم منظم و باهوشی بود، اما ما نیز مستحق کسب سه امتیاز این دیدار بودیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع شامگاه دوشنبهتصریح پس از دیدار تیمش مقابل فجر اظهار کرد: ابتدا به فجر بابت عملکرد خوبش تبریک می‌گویم. آنها تیم بسیار منظم و باهوشی بودند، اما فکر می‌کنم امروز روز خوبی برای ما نبود.

وی افزود: همان‌طور که پیش از این هم عرض کرده بودم، با توجه به نفراتی که در اختیار داریم به زمان نیاز داریم. متأسفانه در این مسابقه موقعیت خاصی به حریف ندادیم و فکر می‌کنم در مجموع مستحق کسب سه امتیاز بودیم.

سرمربی ملوان ادامه داد: طبیعی است که از اینکه هواداران به ورزشگاه آمدند و ناراحت به خانه برگشتند، ناراحت هستیم. باید تلاش کنیم، تمرینات را با جدیت بیشتری دنبال کنیم و با توجه به همین نفراتی که در اختیار داریم، سخت‌تر کار کنیم.

زارع در پایان تصریح کرد: امیدوارم با ادامه تمرینات و تلاش بیشتر بتوانیم شرایط بهتری برای ملوان رقم بزنیم.

کد مطلب 6926639

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
      1 1
      پاسخ
      ما ازتون راضی ایم آقای زارع تلاشتون می کنید⚘️⚘️

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها