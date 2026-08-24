به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با فرمانده ارتش پاکستان به بی اعتمادی به آمریکا اشاره و بر مدیریت امنیتی ایران بر تنگه هرمز تاکید کرد و گفت: آمریکا باید رفتارش را تغییر دهد و اقدامات عملی درخصوص اجرای شروط تفاهم‌نامه انجام دهد.

در ادالمه این دیدار عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان هم با اشاره به تلاش‌های فراوان پاکستان برای امضای تفاهم‌نامه اسلام آباد، بر برادری و دوستی بین دو کشور ایران و پاکستان، تاکید کرد و گفت: پاکستان درخصوص ایجاد امنیت بین مرزهای دو کشور هم تلاش‌های فراوانی کرده است.