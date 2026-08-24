  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۲۹

رضایی: آمریکا باید اقدامی عملی در اجرای تفاهم‌نامه انجام دهد

رضایی: آمریکا باید اقدامی عملی در اجرای تفاهم‌نامه انجام دهد

دبیر شورای عالی امنیت ملی بر مدیریت ایران بر تنگه هرمز تاکید کرد و گفت: آمریکا باید رفتارش را تغییر دهد و اقدامات عملی درباره اجرای شروط تفاهم‌نامه انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با فرمانده ارتش پاکستان به بی اعتمادی به آمریکا اشاره و بر مدیریت امنیتی ایران بر تنگه هرمز تاکید کرد و گفت: آمریکا باید رفتارش را تغییر دهد و اقدامات عملی درخصوص اجرای شروط تفاهم‌نامه انجام دهد.

در ادالمه این دیدار عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان هم با اشاره به تلاش‌های فراوان پاکستان برای امضای تفاهم‌نامه اسلام آباد، بر برادری و دوستی بین دو کشور ایران و پاکستان، تاکید کرد و گفت: پاکستان درخصوص ایجاد امنیت بین مرزهای دو کشور هم تلاش‌های فراوانی کرده است.

کد مطلب 6926591

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ایران همدل IR ۰۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
      0 0
      پاسخ
      به این ترامپ شرابخوار نباید اطمینان نمود و فقط راه نجات ادامه جنگ و خونخواهی امام شهید و بس

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها