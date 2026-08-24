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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۵۳

اشتباهی که برای تارتار بد شد؛

مدافع گرانقیمت عامل شکست پرسپولیس شد/ اولین تجربه تلخِ بازیکن جدید

مدافع گرانقیمت عامل شکست پرسپولیس شد/ اولین تجربه تلخِ بازیکن جدید

مدافعی که برای حضورش در پرسپولیس میلیاردها تومان هزینه شده است، در چند دقیقه ای که برای این تیم به میدان رفت عامل اصلی نخستین شکست فصل سرخپوشان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در تبریز اولین باخت خود را تجربه کرد؛ شکستی که بیش از آنکه حاصل برتری کامل تراکتور باشد، تحت تأثیر یک اشتباه فردی رقم خورد. اشتباهی که از سوی بازیکنی رخ داد که نخستین تجربه اش با پیراهن پرسپولیس را پشت سر می گذاشت.

دانیال ایری از دقیقه ۶۶ وارد زمین شد تا به خط دفاعی پرسپولیس کمک کند اما تنها چند دقیقه کافی بود تا حضور او به یکی از تلخ‌ترین اتفاقات این مسابقه تبدیل شود. ایری با یک دفع اشتباه در دقیقه ۹۰ توپ را در اختیار تومیسلاو اشتراکال قرار داد و مهاجم تراکتور نیز از این هدیه نهایت استفاده را برد تا دروازه پرسپولیس باز شود.

ایری که با سروصدای زیاد و میلیاردها تومان هزینه به پرسپولیس آمده است، در اولین بازی اش نه تنها عاملی برای برتری نشد بلکه با یک اشتباه عجیب اولین شکست سرخپوشان را رقم زد و به تنهایی عامل باخت پرسپولیس شد تا تجربه تلخ این بازی را هیچگاه فراموش نکند.

کد مطلب 6926563

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    نظرات

    • طرفدار فوتبال IR ۰۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
      0 0
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      متأسفانه این بازی چنگی به دل نزد ولی نشان دادکه آقای تارتار درحداندازه های تیم بزرگی مثل پرسپولیس نیست. چون این تیم بااین تفکر ومدل بازی کردن را به جای نمی برد.پرسپولیس مربی بزرگ میخواهد
    • علی IR ۰۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
      0 0
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      فدا سرش جبران میکنه ♥️♥️♥️
    • امیر IR ۰۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
      0 0
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      بخدا فرجی بهتر از این دفاع است تا ر تار با این جوانگرایی تیم را به پنجمی جدول هم نمیاره

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