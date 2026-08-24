مدافع گرانقیمت عامل شکست پرسپولیس شد/ اولین تجربه تلخِ بازیکن جدید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در تبریز اولین باخت خود را تجربه کرد؛ شکستی که بیش از آنکه حاصل برتری کامل تراکتور باشد، تحت تأثیر یک اشتباه فردی رقم خورد. اشتباهی که از سوی بازیکنی رخ داد که نخستین تجربه اش با پیراهن پرسپولیس را پشت سر می گذاشت.



دانیال ایری از دقیقه ۶۶ وارد زمین شد تا به خط دفاعی پرسپولیس کمک کند اما تنها چند دقیقه کافی بود تا حضور او به یکی از تلخ‌ترین اتفاقات این مسابقه تبدیل شود. ایری با یک دفع اشتباه در دقیقه ۹۰ توپ را در اختیار تومیسلاو اشتراکال قرار داد و مهاجم تراکتور نیز از این هدیه نهایت استفاده را برد تا دروازه پرسپولیس باز شود.



ایری که با سروصدای زیاد و میلیاردها تومان هزینه به پرسپولیس آمده است، در اولین بازی اش نه تنها عاملی برای برتری نشد بلکه با یک اشتباه عجیب اولین شکست سرخپوشان را رقم زد و به تنهایی عامل باخت پرسپولیس شد تا تجربه تلخ این بازی را هیچگاه فراموش نکند.