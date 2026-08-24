بورس تهران در آستانه عرضه اولیه «تابان» با سود تضمینی ۴۰ درصدی

به گزارش خبرنگار، بورس تهران امروز دوشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۵ میزبان نشست معارفه عرضه اولیه گروه پتروشیمی تابان فردا با نماد «تابان» بود. هلدینگی وابسته به گروه سرمایه‌گذاری اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی صنعت نفت، که با پرتفویی از شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، پالایشی و پروژه‌های توسعه‌ای، در آستانه ورود به بازار سرمایه قرار گرفته است. بر اساس گزارش ارزش‌گذاری، خالص ارزش روز دارایی‌های این شرکت ۹۶۰ هزار میلیارد تومان و ارزش هر سهم آن ۳۲ هزار و ۱۴۵ ریال برآورد شده است.

سرمایه ثبتی ۳۰ همتی و پرتفوی متنوع در نفت و پتروشیمی

تابان فردا ۱۴ شرکت فرعی و وابسته مستقیم دارد و سرمایه ثبتی آن ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. ارزش دارایی‌های تلفیقی شرکت نیز حدود ۳۹۵ هزار میلیارد تومان گزارش شده؛ در حالی که بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های منتقل‌شده به شرکت حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان و ارزش روز پرتفوی بورسی آن در حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده است.

بخش قابل‌توجهی از این دارایی‌ها طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ از صندوق بازنشستگی نفت و مجموعه سرمایه‌گذاری اهداف به تابان فردا انتقال یافته است؛ موضوعی که ساختار کنونی پرتفوی شرکت و جایگاه آن در زنجیره سرمایه‌گذاری‌های گروه اهداف را شکل داده است.

خلیج فارس؛ بزرگ‌ترین دارایی بورسی تابان

ارزش پرتفوی بورسی تابان فردا حدود ۴۳۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در این میان، سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با سهمی نزدیک به ۶۲ درصد، بزرگ‌ترین دارایی بورسی شرکت محسوب می‌شود. پس از آن، نفت سپاهان با حدود ۱۵ درصد و پالایش نفت اصفهان با نزدیک به ۷ درصد در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

از دیگر دارایی‌های بورسی شرکت می‌توان به سهام پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی پردیس، پتروشیمی فناوران و پتروشیمی مارون اشاره کرد. ترکیب این پرتفوی، تابان را در معرض عملکرد صنایع پتروشیمی، پالایشی، روانکار و بازارهای صادراتی قرار می‌دهد.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، حدود ۷۰ درصد خالص ارزش روز دارایی‌های تابان فردا به دو دارایی اصلی، یعنی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و پتروپالایش کنگان، وابسته است. از این‌رو، عملکرد، سودآوری و ارزش‌گذاری این دو دارایی، نقشی تعیین‌کننده در NAV و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری تابان خواهد داشت.

ملی نفتکش و پتروپالایش کنگان در پرتفوی غیربورسی

دارایی‌های غیربورسی تابان فردا بر مبنای بهای تمام‌شده در محدوده ۳۹ تا ۴۲ هزار میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده‌اند. شرکت ملی نفتکش ایران با سهمی نزدیک به ۴۰ درصد، پتروپالایش کنگان با حدود ۳۱ درصد و شرکت مدیریت و هماهنگی ساخت تجهیزات اساسی نفت، معروف به «سما»، با حدود ۱۵ درصد، مهم‌ترین اجزای این پرتفوی را تشکیل می‌دهند.

نفت جی، پالایشگاه نفت آسماری، پتروپالایش دهلران، پتروشیمی آلا و پتروشیمی مهستان نیز از دیگر دارایی‌ها و پروژه‌های تابان فردا هستند. این ترکیب، حضور شرکت را از حوزه روانکار و پالایش نفت تا تولید محصولات پتروشیمی، فرآوری گاز و حمل‌ونقل دریایی نفت گسترش داده است.

۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در ۱۱ طرح توسعه‌ای

تابان فردا اعلام کرده است در مجموع ۱۱ طرح توسعه‌ای با سرمایه‌گذاری حدود ۵ میلیارد یورو در دست اجرا دارد. ارزش پروژه‌های تعریف‌شده و عملیاتی این مجموعه نیز نزدیک به ۷ میلیارد دلار عنوان شده و ظرفیت اسمی محصولات اصلی گروه به حدود ۵.۷ میلیون تن می‌رسد.

بخش عمده‌ای از این طرح‌ها بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و نزدیک به ۳ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری‌ها نیز به پروژه‌های پایین‌دستی اختصاص یافته است. تکمیل، راه‌اندازی و تثبیت تولید در این طرح‌ها از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر رشد سودآوری تابان در سال‌های پیش‌رو خواهد بود.

در نشست معارفه، پتروپالایش کنگان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های توسعه‌ای شرکت مورد توجه قرار گرفت؛ پروژه‌ای با حدود ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری که خوراک آن از طریق خط مستقیم فاز ۱۲ پارس جنوبی تأمین می‌شود. مدیران شرکت اعلام کردند در صورت رفع موانع عملیاتی، تحقق تولید می‌تواند زودتر از زمان‌بندی محافظه‌کارانه پیش‌بینی‌شده انجام شود.

همچنین عنوان شد پروژه‌های پالایشی دریافت‌کننده خوراک از فاز ۱۲، طبق برنامه طی هفت تا هشت ماه آینده وارد بهره‌برداری خواهند شد و انتظار می‌رود تا پایان سال، حدود ۵۰ درصد ظرفیت پالایشی آن‌ها عملیاتی شود.

صدف، مارون و ملی نفتکش؛ ظرفیت‌های سودآوری خارج از پیش‌بینی فعلی

پتروشیمی صدف از سال ۱۴۰۱ تولید و صادرات را آغاز کرده است، اما طبق توضیحات مدیرعامل، بخش اصلی سودآوری این پروژه پس از بهره‌برداری کامل واحدهای پایین‌دستی نمایان می‌شود و آثار آن از سال آینده در صورت‌های مالی تابان پررنگ‌تر خواهد شد.

همچنین سود پتروشیمی مارون به دلیل برگزار نشدن مجمع، در برآوردهای فعلی شرکت لحاظ نشده است. حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان سود سهم تابان از شرکت ملی نفتکش ایران نیز در پیش‌بینی سود فعلی منظور نشده؛ موضوعی که مدیرعامل شرکت آن را از ظرفیت‌های افزایشی سودآوری تابان دانست.

سود خالص ۲۴.۸ همتی در ۱۴۰۵؛ رشد ۷.۶ برابری تا ۱۴۰۹

سود خالص تابان فردا در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان اعلام شده و برای سال ۱۴۰۵ نیز ۲۴.۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

بر پایه صورت‌های مالی پیش‌بینی‌شده، درآمد عملیاتی شرکت از ۵۳۲ هزار و ۸۳۳ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۶ به ۳ میلیون و ۲۴۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۹ افزایش می‌یابد. سود خالص نیز از حدود ۴۲۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۶ به بیش از ۳ میلیون و ۲۱۸ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۹ خواهد رسید؛ به این ترتیب سود خالص پیش‌بینی‌شده شرکت در این دوره حدود ۷.۶ برابر می‌شود.

در همین بازه، درآمد شرکت‌های فرعی از حدود ۳۳۶ هزار میلیارد ریال به نزدیک ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار میلیارد ریال و درآمد شرکت‌های وابسته از حدود ۱۸۱ هزار میلیارد ریال به حدود ۵۱۰ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

هزینه مالی شرکت نیز طبق پیش‌بینی ارائه‌شده، از حدود ۸۱.۸ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۶ به حدود ۱۹.۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۹ کاهش می‌یابد؛ کاهشی که تحقق آن به مدیریت بدهی‌ها، تکمیل پروژه‌ها و تقویت جریان نقد عملیاتی شرکت وابسته است.

NAV به ارزش ۹۶۰ همت و ارزش‌گذاری عرضه اولیه ۱۶ هزار و ۷۳ ریالی برای هر سهم

بر اساس گزارش ارزش‌گذاری، خالص ارزش روز دارایی‌های گروه پتروشیمی تابان فردا به ۹۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده که معادل ۳۲ هزار و ۱۴۵ ریال به ازای هر سهم است.

در گزارش ارزش‌گذاری تاکید شده است که سهام خرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری، به‌طور معمول بر مبنای درصدی از خالص ارزش روز دارایی‌های آن‌ها ارزش‌گذاری می‌شود. بر همین اساس، ارزش‌گذار با بررسی نسبت قیمت به خالص ارزش روز دارایی‌ها در شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشابه تابان فردا در بازار سرمایه، نسبت ۵۰ درصدی قیمت به NAV را مبنای محاسبات قرار داده است.

بر مبنای این نسبت، ارزش سهام خرد گروه پتروشیمی تابان فردا ۴ هزار و ۸۲۱ هزار و ۷۹۴ میلیارد و ۶۳۸ میلیون ریال، معادل حدود ۴۸۲.۲ هزار میلیارد تومان، برآورد شده است. بنابراین ارزش هر سهم تابان در گزارش ارزش‌گذاری، ۱۶ هزار و ۷۳ ریال محاسبه شده است.

رقم یادشده، ارزش برآوردی سهام در گزارش ارزش‌گذاری است و قیمت نهایی عرضه اولیه پس از تعیین شرایط عرضه و کشف قیمت در بورس تهران مشخص می‌شود.

ارزش‌گذار در نشست معارفه اعلام کرد که ارزیابی دارایی‌های تابان با کار کارشناسی چندماهه و با رویکردی محتاطانه انجام شده است. برای ارزش‌گذاری شرکت‌های زیرمجموعه نیز با توجه به ماهیت دارایی، درصد پیشرفت پروژه‌ها، افق بهره‌برداری و محدودیت‌های اطلاعاتی، از روش‌هایی نظیر خالص ارزش روز دارایی‌ها، جریان نقدی تنزیل‌شده و جریان نقدی آزاد سهامداران استفاده شده است.

اختصاص ۵۰ درصد منابع عرضه به بازارگردانی

بر اساس مطالب مطرح‌شده در نشست، قرار است ۵۰ درصد منابع حاصل از عرضه اولیه در اختیار بازارگردان قرار گیرد تا برای حمایت از نقدشوندگی و معاملات سهم استفاده شود.

در جلسه همچنین موضوع بیمه یا حمایت از بازدهی ۴۰ درصدی برای خریداران عرضه اولیه از سوی سهامدار عمده مطرح شد. این موضوع باید در چارچوب متن رسمی اطلاعیه عرضه، شرایط تعهد و اسناد منتشرشده بررسی شود و بدون احراز جزئیات حقوقی و اجرایی، نمی‌توان آن را بازدهی قطعی تلقی کرد.

مدیران شرکت همچنین اعلام کردند ریسک‌های سیاسی و رخدادهایی مانند جنگ، با سازوکارهای بیمه‌ای و پوشش‌هایی از سوی بیمه البرز و بیمه ما مورد توجه قرار گرفته است.

تغییر ترکیب سهامداری پیش از عرضه اولیه

تا پایان سال گذشته، نزدیک به ۱۰۰ درصد سهام تابان فردا در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری اهداف قرار داشت. پیش از عرضه اولیه، ۵ درصد سهام به مهر آیندگان، ۵ درصد به سرمایه‌گذاری رضوی و یک درصد به شرکت نوید فارس واگذار شده و بخشی از سهام نیز در اختیار اعضای حقوقی هیات‌مدیره قرار گرفته است.

به گفته مدیران شرکت، تغییر ترکیب هیات‌مدیره و اخذ مجوزهای لازم از سازمان بورس نیز همزمان با فرآیند عرضه اولیه در حال پیگیری است.

تابان فردا با اتکا به پرتفوی بورسی سنگین، سهام هلدینگ خلیج فارس، پروژه‌هایی مانند پتروپالایش کنگان و حضور در زنجیره نفت، گاز و پتروشیمی، یکی از عرضه‌های اولیه بزرگ بازار سرمایه به شمار می‌رود. در عین حال، تمرکز بخش مهمی از NAV بر چند دارایی اصلی، وابستگی طرح‌های توسعه به تأمین خوراک، زمان بهره‌برداری از پروژه‌ها، نرخ‌های جهانی محصولات، ساختار هزینه مالی و مفروضات ارزش‌گذاری، از متغیرهای اصلی اثرگذار بر ارزیابی این سهم خواهند بود.