به گزارش خبرگزاری مهر، نشست حوزویان تهران با حضور جمعی از ائمه جماعات مساجد، استادان و طلاب مدارس علمیه و مبلغین دینی، با سخنرانی رحیم پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، امروز دوم شهریور ماه در مسجد جامع پیامبر اعظم (ص) شهرک شهید محلاتی تهران برگزار شد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در این نشست با اشاره به تحلیل تاریخی درباره نبرد حق و باطل، گفت: خداوند نفرموده است از اهل حق دفاع می کند بلکه فرموده است از حق دفاع می کند. اینکه عده ای می گویند در برخی از موارد، اهل باطل بر اهل حق پیروز است، جوابش این است.

عضو شورای انقلاب فرهنگی افزود: متاسفانه ما هنوز گرفتار ابوموسی اشعری ها هستیم. همچنان که برخی از مسئولان ما که متدین و انقلابی نیز هستند صاحب بصیرت نیستند. اینکه کسی فکر کند دعوای آمریکا با ما درباره تنگه هرمز و هسته ای است کاملا در اشتباه هستند.

حیرت جهانیان از تاب آوری ملت ایران در جنگ تحمیلی سوم

رحیمی پور ازغدی در ادامه با بیان اینکه طبق اسناد منتشر شده در کشورهای غربی، تاب آوری ملت ایران موجب حیرت جهانیان و غربی ها شده است، اضافه کرد: چنین اتفاقاتی که دشمنان در حوزه های نظامی، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی علیه انقلاب اسلامی تحمیل کردند هر کشوری را خیلی زود زمین گیر و هر نظامی را سرنگون می کرد.

عضو شورای انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: در یکی از اسناد آمده است که موضوع جنگ تحمیلی سوم و تهاجم صهیونسیت ها و آمریکایی علیه ملت ایران، صرفا بحث تنگه هرمز و چند کشتی و ناو نیست بلکه موضوع ریشه در نبرد حساس تمدنی است. ایران تنها کشوری است که با قدرت در برابر هژمونی استکبار جهانی ایستاده است.

وی گفت: دشمن به این نتیجه رسیده است که ریشه مقاومت ملت را باید در مکتب تشیع جست و جو کرد. این هجمه فرهنگی و جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی به همین دلیل است.

آمریکا، رژیم صهیونسیتی و اروپا در خدمت سرمایه داران صهیونیستی هستند

رحیم پور در ادامه با تاکید بر لزوم بررسی دقیق دلایل جنگ آمریکا و رژیم صهیونسیتی علیه نظام جمهوری اسلامی، گفت: حقیقت این است که هم آمریکا و هم رژیم صهیونسیتی و هم اروپا در خدمت کشتی کلان سرمایه دار صهیونیستی است.

حجت الاسلام والمسلمین حسن علی اکبری عضو هیئت علمی دانشگاه نیز در این نشست با اشاره به مناسبت های ماه ربیع الاول، گفت: هفته وحدت فرصت کم نظیر در ترویج اندیشه امام خمینی و رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره وحدت مذاهب اسلامی است.

مرحوم شیخ کلینی از جمله شخصیت های برجسته عالم اسلام و تشیع هستند

امام جماعت مسجد جامع پیامبر اعظم صلوات الله علیه ادامه داد: خداوند علمای ما را رحمت کند که روایات و احادیث چهارده معصوم علیهم السلام را به نام رسانده اند که مرحوم شیخ کلینی از جمله این شخصیت های برجسته عالم اسلام و تشیع است.

واکنش شهید خرازی به برداشتن چادر توسط یک خانم پزشک

حجت الاسلام والمسلمین محمد حسن دری امام جماعت مسجد امام حسن مجتبی علیه شهرک محلاتی تهران در حاشیه این مراسم با انتقاد از وضعیت فرهنگی جامعه و سکوت برخی از خواص و مسئولان کشور، گفت: وقتی شهید خرازی یک دست شان را در جنگ تحمیلی از دست دادند بنده کنار ایشان بودم. دکتر معالج ایشان به یکی از همکاران خانم خود گفت برای اینکه راحت تر و بهتر کار کنید چادرتون را دربیارید. شهید خرازی که این صحنه را دید خود را کنار صندلی ای که چادر آن خانم پزشک قرار داشت رساند، آن چادر را برداشت و گفتند: «من دستم را دادم تا چادر از سر شما نیفتد.».

استاد دانشگاه امام حسین علیه السلام گفت: حوزویان و مسجدی ها و هیئتی ها باید گروه های تربیت شده و مهذب در زمینه ترویج فرهنگ و فریضه حجاب و امر به معروف و نهی از منکر تشکیل دهند.

استاد حوزه و دانشگاه در پایان با بیان اینکه وضعیت حجاب و عفاف امروز کشور اثبات زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست، خاطرنشان کرد: طلاب، حوزویان، دانشگاهی ها و مسجدی ها باید دغدغه کار دقیق و عالمانه فرهنگی داشته باشند.

بنا بر این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین علی اکبری، استاد حوزه و دانشگاه در پایان این نشست به بیان برخی از اخبار و مطالب درباره تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور پرداخت.