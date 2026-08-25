تامین ۵۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای دارو و واکسن دام و طیور مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه آقاپور کاظمی با اشاره به پیگیری مشکلات شرکتهای تأمین و توزیع دارو و واکسن دامی در مازندران اظهار کرد: تأمین سرمایه در گردش این شرکتها در ماههای اخیر به یکی از مسائل مهم این حوزه تبدیل شده بود و موضوع در نشست کمیته بررسی مشکلات تولید و عرضه دارو و واکسن دامی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در ادامه این پیگیریها و با حمایت و دستور استاندار مازندران، زمینه اختصاص تسهیلات حمایتی به شرکتهای فعال این بخش فراهم شد و بر این اساس، ۱۰ شرکت در مجموع از ۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات بهرهمند خواهند شد.
مدیرکل دامپزشکی مازندران بیان کرد: افزایش هزینههای تأمین، محدودیت در دسترسی به مواد اولیه و مشکلات ایجادشده در مسیر واردات و تأمین برخی اقلام دارویی و واکسن، فشار قابل توجهی بر منابع مالی شرکتهای این حوزه وارد کرده است.
آقاپور کاظمی ادامه داد: تداوم این شرایط میتوانست روند تهیه و توزیع دارو و واکسن مورد نیاز دامداران و مرغداران را با چالش مواجه کند؛ از این رو تقویت سرمایه در گردش شرکتهای تأمینکننده، نقش مهمی در پایداری این زنجیره دارد.
وی تأمین مستمر دارو و واکسن را از الزامات حفظ سلامت دام و طیور دانست و گفت: هرگونه وقفه در دسترسی به اقلام بهداشتی مورد نیاز میتواند علاوه بر سلامت دام و طیور، بر میزان تولید محصولات دامی و معیشت بهرهبرداران نیز تأثیرگذار باشد.
مدیرکل دامپزشکی مازندران با اشاره به نشست برگزارشده با شرکتهای فعال این حوزه تصریح کرد: در این نشست، مشکلات و موانع موجود در مسیر تأمین و عرضه دارو و واکسن بررسی و راهکارهای عملیاتی برای رفع آنها دنبال شد که اختصاص تسهیلات سرمایه در گردش یکی از مهمترین نتایج این پیگیریها است.
وی ضمن قدردانی از حمایت استاندار و معاونت اقتصادی استانداری مازندران خاطرنشان کرد: پشتیبانی از شرکتهای تأمین و توزیع دارو و واکسن، در حقیقت اقدامی برای حمایت از تولید، سلامت دام و طیور و تقویت امنیت غذایی استان محسوب میشود.
آقاپور کاظمی همچنین از تلاش شرکتهای تولیدکننده و تأمینکننده دارو و واکسن در شرایط دشوار اقتصادی قدردانی کرد و گفت: استمرار فعالیت این مجموعهها و تأمین اقلام مورد نیاز دامداران و بهرهبرداران، در شرایط فعلی اهمیت ویژهای دارد.
وی تأکید کرد: دامپزشکی مازندران روند تأمین، توزیع و دسترسی به دارو و واکسن مورد نیاز استان را به صورت مستمر رصد میکند و در چارچوب وظایف قانونی، مشکلات شرکتهای فعال این حوزه را نیز پیگیری خواهد کرد.
مدیرکل دامپزشکی مازندران افزود: هدف نهایی این اقدامات، جلوگیری از ایجاد وقفه در زنجیره تأمین نهادههای بهداشتی و فراهم کردن شرایط مناسب برای تداوم تولید و فعالیت دامداران، مرغداران و سایر بهرهبرداران بخش دام و طیور استان است.
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