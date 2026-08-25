به گزارش خبرنگار مهر ، حجتالاسلام رضا عزتزمانی صبح سه شنبه در دیدار با نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی، تعامل و همدلی امامجمعه بجنورد با نهادهای فرهنگی را ستودنی دانست و بر ضرورت نقشآفرینی مؤثر روحانیت در تحولات جاری کشور تأکید کرد.
وی با بیان اینکه مدیران سازمان تبلیغات اسلامی باید بازوی تبیینی نمایندگان ولیفقیه باشند، تصریح کرد: مأموریت راهبردی سازمان در دوره جدید، توسعه دایره مخاطبان و انتقال مفاهیم تبلیغی به تمامی اقشار جامعه است.
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی همچنین ابراز امیدواری کرد با تغییرات مدیریتی اخیر در خراسان شمالی، سرعت و کیفیت فعالیتهای تبلیغی در این استان بیش از پیش ارتقا یابد.
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