کارخانه خودروسازی در سنندج احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نجم الدین در جلسه بررسی طرح های در دست اجرای استان کردستان که با حضور معاون اول رئیس جمهور در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: کارخانه خودروسازی سنندج با ظرفیت تولید سالیانه 100 هزار خودرو با مشارکت بخش خصوصی و حمایت دولت در سنندج احداث می شود.

وی گفت: این کارخانه با سرمایه اولیه 200 میلیارد تومان و در زمینی به مساحت 50 هکتار برای مونتاژ دو مدل خودروسواری و وانت با حضور معاون اول رئیس جمهور کلنگ زنی می شود.

مدیرعامل شرکت ایران خودرو افزود: با افتتاح و بهره برداری از این کارخانه زمینه اشتغال هزار و 800 نفر فراهم می شود و امکان توسعه صنایع وابسته در کردستان فراهم می شود.

نجم الدین ادامه داد: این طرح در راستای توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در کردستان در دست اجرا است که همکاری مسئولان و مدیران اجرایی استان را برای تسریع در افتتاح و بهره برداری از آن می طلبد.

وی عنوان کرد: انتظار می رود که با مشارکت کلیه مسئولان و بانک های عامل زمینه اعتلا و پیشرفت هرچه سریعتر استان کردستان در حوزه صنعت فراهم شود.

معاون اول رئیس جمهور به همراه جمعی از وزرای اقتصادی دولت از صبح امروز برای سفری دو روزه وارد سنندج شد و قرار است که در مراسم افتتاح و کلنگ زنی پروژه های مختلف عمرانی و تولیدی شرکت کند.

