بانی دارالتقریب قاهره ایرانی است/ ایرانیان پرچمدار وحدت اسلامی هستند

دکتر محمدعلی آذرشب مشاور امور بین الملل وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر نقش علمای ایران و مصر در ایجاد تقریب در جهان اسلام به خبرنگار مهر گفت: اوج همزیستی مذاهب اسلامی به زمان حکومت فاطمیان در مصر برمی گردد؛ با اینکه فاطمیان شیعه بودند اما تمام مذاهب اسلامی بدون هیچ تعصبی در"الازهر" تدریس می شد. برخی دولت فاطمیون را به تعصب متهم می کنند که اصلا چنین چیزی واقعیت ندارد و کاملا مسئله تقارب مذاهب در فضای الازهر مصر نمایان بود.

رئیس مرکز مطالعات فرهنگی ایران و عرب مجمع تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه روحیه سازش مذهبی در وجود مصریان ریشه دار است؛ دو خصلت میراث فرهنگی فاطمیان و حب اهل بیت در مصریان را دو دلیل اصلی این نگاه تقریبی دانست و افزود: محبت اهل بیت چارچوب وسیعی است که جلوی تمام تعصبات مذهبی را می گیرد.



دکتر آذرشب افزود: پرچمدار وحدت جهان اسلام در دو قرن اخیر سید جمال الدین اسدآبادی است که از ایران برخاست اما در مصر آغوش باز پیدا کرد، اگر سیدجمال در ایران می ماند شاید به نتیجه نمی رسید اما در مصر زمینه لازم را پیدا کرد.

وی بانی تأسیس دارالتقریب مصر را یک ایرانی به نام "شیخ محمدتقی قمی" خواند و گفت: بعد از سیدجمال در ایجاد تقریب مذاهب اسلامی فردی است به نام "شیخ محمدتقی قمی" که به لبنان رفت و زبان عربی یاد گرفت و به مصر رفت و در آنجا آغوش بازی برای فعالیت پیدا کرد. اما انگیزه ای که شیخ محمدتقی را ترغیب به پیگیری موضوع تقریب کرد حادثه اعدام یک ایرانی بود.

این استاد دانشگاه تهران یادآور شد: داستان این اتفاق از این قرار است که در موسمی از مراسم حج شخصی به نام "سیدابوطالب یزدی" در هنگام طواف دچار مشکل جسمی شد و سعودیها به جای اینکه برای حل مشکلش به او کمک کنند فکر کردند او می خواهد به کعبه توهین کند و او را گرفته و گردن زدند. این اتفاق تأسفبار به شدت در ایران با واکنشهای مردمی روبرو شد و از جمله کسانی که به شدت متأثر شد "شیخ محمدتقی قمی" بود اما او با اقداماتش از وهابیت انتقام نگرفت بلکه از جهالت انتقام گرفت.

دکتر آذرشب افزود: او معتقد بود که این جهل موجب کشته شدن این مسلمان شده است و اگر تعصبی هم باشد ریشه در جهالت دارد. شیخ قمی به دنبال وحدت جهان اسلام رفت و همکاری شیوخ الازهر با وی منجر به راه اندازی دارالتقریب شد.

وی تصریح کرد: البته در ابتدا قرار بود که "دارالوحدت" نام بگیرد اما به پیشنهاد "شیخ حسن البنا" مؤسس اخوان المسلمین به جای آن کلمه "دارالتقریب" قرار گرفت و حسن البنا در توضیح دلیل این نامگذاری به جای "دارالوحدت"- که برداشت خاصی از آن ممکن است صورت بگیرد- تأکید کرد که هدف ما این نیست که مذاهب اسلامی از بین بروند چون هر کدام از این مذاهب غنای فکری، فقهی و کلامی به اسلام می دهد و باید همدیگر را بشناسند و بر روی مشترکات یکدیگر کار کنند.

وی انتشار نشریه "رسالة الاسلام" به مدت 20 سال را از جمله فعالیتهای ویژه دارالتقریب برشمرد و گفت: خوشبختانه مجمع تقریب مذاهب اسلامی در تهران تمام آن مجلدات نشریه را تجدید چاپ کرد و یک تاریخچه بسیار زیبایی از فکر و فعالیتهای داراتقریب در این مجله به ثبت رسیده است.



مشاور امور بین الملل وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد نقش آیت الله بروجردی در این زمینه نیز گفت: بر اساس اسناد تاریخی ایشان در اواخر عمر خویش دارالتقریب را تأیید و از آن به عنوان یکی از آرمانهای خویش یاد کردند.

وی افزود: همواره در جهان اسلام اقدام و طرح از ایران بوده و عمل و حرکت و جهانی شدن این فکر توسط مصری ها بود به همین دلیل امروز تلاشهای زیادی برای جدایی ایران و مصر انجام می شود؛ چون پیوند ایران و مصر باعث بازگشت عزت و وحدت مسلمانان خواهد بود و نیز باعث دور شدن مسلمانان از افراط و تفریطهای قومی و نژادی خواهد شد. متأسفانه روابط سیاسی میان ایران و مصر بر روی فعالیتهای دارالتقریب تأثیرگذار بود.

آذرشب شرایط فعلی جهان اسلام را پیچیده و آشفته خواند و با تأکید بر ضرورت تقویت تقریب در جهان اسلام گفت: در این شرایط آشفته حضور و فعالیت افراد ضد تقریب بسیار قوی است و متأسفانه یک بسیج عمومی بین کل این نیروهای ضد تقریب در جهان اسلام جهت ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی به وجود آمده است اما تمام این جارو جنجالها مانند کف روی آب است و آنچه مسلمانان خواهان آن هستند تفاهم، صلح و همزیستی و دوری از تعصبات است.

رئیس مرکز مطالعات فرهنگی ایران و عرب مجمع تقریب مذاهب اسلامی در پایان از فعالیت مجدد "دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه" در قاهره خبر داد و گفت: در کنفرانس اخیر وحدت اسلامی که در تهران برگزار شد مهمانان مصری از آغاز فعالیت دوباره دارالتقریب قاهره توسط مهندس قمی فرزند شیخ محمدتقی قمی خبر دادند که امیدواریم برکات آن را در جهان اسلام و حتی کشورهای اروپایی در آینده ببینیم.