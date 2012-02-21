  1. استانها
  2. زنجان
۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۲۷

حجت الاسلام خاتمی:

طب اسلامی باید در جامعه مورد توجه قرار گیرد

طب اسلامی باید در جامعه مورد توجه قرار گیرد

زنجان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان بر لزوم توجه ویژه به طب اسلامی در جامعه تاکید کرد و گفت: دلیل عقب ماندگی کشورهای اسلامی دوری و عدم تبعیت از رهنمودهای قرآنی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر  سه شنبه در دومین همایش سراسری قرآن پژوهی و طب، با اشاره به اینکه سعادت اخروی و دنیوی مسلمانان در گرو تبعیت از رهنمودهای قرآن کریم است، افزود: مطالب مختلفی از جمله مباحث مربوط به طب در قرآن فراوان درج شده است.
 
وی،  ادامه داد: در احادیت ائمه اطهار (ع) نیز به استفاده از طب در موارد گوناگون و کاربرد های آن تاکیدات فراوانی شده است.
 
حجت الاسلام خاتمی  با تاکید بر اینکه مطالب و مسائل مربوط به حوزه پزشکی در قرآن کریم به وضوح بیان شده که لزوم توجه به آن ضروری است افزود: برگزاری همایش قرآن پژوهی و طب فرصتی بسیار مناسب برای ارائه و استفاده کاربردی پزشکان از قرآن در حوزه های مختلف است.
 
نماینده ولی فقیه در استان زنجان  با اشاره به پیش‌رو بودن انتخابات مجلس نهم، عنوان کرد: حضور و مشارکت گسترده مردم در پای صندوق‌های رأی بر اعتبار نظام جمهوری اسلامی ایران افزوده و او را در برابر تمامی آسیب‌ها مصون خواهد کرد.
 
 
کد مطلب 1540266

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها