طب اسلامی باید در جامعه مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر سه شنبه در دومین همایش سراسری قرآن پژوهی و طب، با اشاره به اینکه سعادت اخروی و دنیوی مسلمانان در گرو تبعیت از رهنمودهای قرآن کریم است، افزود: مطالب مختلفی از جمله مباحث مربوط به طب در قرآن فراوان درج شده است.

وی، ادامه داد: در احادیت ائمه اطهار (ع) نیز به استفاده از طب در موارد گوناگون و کاربرد های آن تاکیدات فراوانی شده است.

حجت الاسلام خاتمی با تاکید بر اینکه مطالب و مسائل مربوط به حوزه پزشکی در قرآن کریم به وضوح بیان شده که لزوم توجه به آن ضروری است افزود: برگزاری همایش قرآن پژوهی و طب فرصتی بسیار مناسب برای ارائه و استفاده کاربردی پزشکان از قرآن در حوزه های مختلف است.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با اشاره به پیش‌رو بودن انتخابات مجلس نهم، عنوان کرد: حضور و مشارکت گسترده مردم در پای صندوق‌های رأی بر اعتبار نظام جمهوری اسلامی ایران افزوده و او را در برابر تمامی آسیب‌ها مصون خواهد کرد.



