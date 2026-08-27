روز پخش «آقای قاضی» تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، مجموعه تلویزیونی «آقای قاضی»، که از ۲۵ تیرماه، پخش خود را آغاز کرده است و پنجشنبه و جمعه هر هفته آنتن شبکه دو سیما را در اختیار داشت، از ۶ شهریور ماه تنها جمعهها پخش خواهد شد.
این مجموعه تلویزیونی که همچون فصل گذشته، محصول مرکز سیمرغ صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است، در فصل جدید نیز با رویکردی متفاوت در ساختار و استفاده از ظرفیت کارگردانهای جوان به مسائل قضایی و حقوقی میپردازد.
نقش آقای قاضی را در فصل سوم مهدی بهرام بیگی برعهده دارد و قرار است جمعه هر هفته ساعت ۲۱:۱۵ روانه آنتن شبکه دوم سیما شود.
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