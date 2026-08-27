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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۲۹

روز پخش «آقای قاضی» تغییر کرد

روز پخش «آقای قاضی» تغییر کرد

روز پخش فصل سوم مجموعه تلویزیونی «آقای قاضی» با عنوان «قاضی بیگی»، به پدیدآوردندگی سجاد مهرگان و تهیه‌کنندگی میثم مهدوی تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، مجموعه تلویزیونی «آقای قاضی»، که از ۲۵ تیرماه، پخش خود را آغاز کرده است و پنجشنبه و جمعه هر هفته آنتن شبکه دو سیما را در اختیار داشت، از ۶ شهریور ماه تنها جمعه‌ها پخش خواهد شد.

این مجموعه تلویزیونی که همچون فصل گذشته، محصول مرکز سیمرغ صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است، در فصل جدید نیز با رویکردی متفاوت در ساختار و استفاده از ظرفیت‌ کارگردان‌های جوان به مسائل قضایی و حقوقی می‌پردازد.

نقش آقای قاضی را در فصل سوم مهدی بهرام بیگی برعهده دارد و قرار است جمعه هر هفته ساعت ۲۱:۱۵ روانه آنتن شبکه دوم سیما شود.

کد مطلب 6929695
آروین موذن زاده

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    نظرات

    • احسان IR ۰۶:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۶
      19 2
      پاسخ
      از هر شب فصل یک و دو رسید به دو شب پنجشنبه جمعه و حالا یک شب جمعه..همین فرمون پیش بره فکر کنم دیگه پخش نشه
    • IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۶
      4 3
      پاسخ
      چرا
    • IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
      14 2
      پاسخ
      اقای قاضی بدون بهزاد خلج به درد نمیخوره
    • علیرضا IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
      5 0
      پاسخ
      سلام شبکه دوسیما آخه این چه وضعشه یعنی چی فقَط جمعه ها اینطوری که تا آبان ماه این فصل سوم آقای قاضی که فقَط 26 قسمت هست تمام نمیشه حداقل همون پنج شنبه جمعه پخش کنید بهتر بود.
    • زهرا IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
      4 0
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      آقای قاضی بدون بهزاد خلج بدرد نمی خوره واینکه در ۷ روز کلا یه روز خیلی بدرد نخوره
    • پری IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      2 3
      پاسخ
      خوب نبود 0ستاره میدم

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