به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در آیین اختتامیه پنجمین جشنواره دوسالانه داستان‌نویسی ترکی رضوی «قیزیل ایوان» با تبریک فرارسیدن هفته دولت و گرامیداشت تقارن آن با هفته وحدت و میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص)، اظهار کرد: برگزاری چنین رویدادی از منظر سیاست فرهنگی، اقدامی هوشمندانه است و می‌تواند نقش مؤثری در ترویج فرهنگ رضوی داشته باشد.

استاندار زنجان ادامه داد: شرکت‌کنندگان و برگزارکنندگان جشنواره تلاش کرده‌اند با استفاده از زبان داستان، که زبانی زنده و همگانی است، ظرفیت‌های ادبی و قومی استان‌های آذری‌نشین، به‌ویژه زنجان، را در مسیر ترویج فرهنگ رضوی به کار گیرند.

صادقی با بیان اینکه زبان ترکی در این منطقه تنها وسیله‌ای برای گفت‌وگو نیست، تصریح کرد: این زبان حامل گنجینه‌ای ارزشمند از حکمت، آداب و تجربه تاریخی مردمانی است که طی قرن‌ها در ساخت تمدن نقش‌آفرینی کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: داستان‌نویسی به زبان ترکی به معنای حفظ یک میراث در موزه نیست، بلکه به معنای بخشیدن حیات تازه به این میراث و پیوند دادن آن با دغدغه‌های نسل امروز است.

استاندار زنجان همچنین توجه جشنواره به گروه‌های سنی مختلف، به‌ویژه نوجوانان و جوانان را ارزشمند دانست و گفت: سرمایه‌گذاری اصلی کشور در حوزه فرهنگ، استعدادیابی و میدان دادن به نسل جوان است و این جشنواره می‌تواند زمینه مناسبی برای شناسایی و پرورش استعدادهای ادبی فراهم کند.

صادقی در ادامه از تلاش‌های اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، کانون خدمت رضوی و سایر مجموعه‌های مشارکت‌کننده در برگزاری جشنواره قدردانی کرد.

وی همچنین بازسازی فرهنگسرای امام خمینی(ره) و تلاش برای افتتاح آن با نام مبارک امام رضا(ع) را نشانه‌ای از عزم مدیریت استان برای تقویت زیرساخت‌های فرهنگی عنوان کرد.

آیین اختتامیه پنجمین جشنواره دوسالانه داستان‌نویسی ترکی رضوی «قیزیل ایوان» از مجموعه برنامه‌های بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع)، با حضور محمدمهدی احمدی، مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نویسندگان، فعالان فرهنگی و علاقه‌مندان به ادبیات در فرهنگسرای امام خمینی(ره) زنجان برگزار شد.