خاموشی: مادر شهید شمشادیان برای خلبانان جوان هوانیروز مادری دلسوز بود

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ خلبان سید قاسم خاموشی ظهر پنجشنبه در مراسم درگذشت حاجیه‌خانم شهناز رضایی، همسر شهید سرلشکر خلبان یحیی شمشادیان اظهار کرد: این بانوی شریف، انسانی متعهد، معلمی دلسوز، همسری قهرمان و مادری فداکار بود که در تمام سال‌های زندگی خود، مسیر خدمت به میهن اسلامی، صبر، تلاش و تقوا را در پیش گرفت.



وی با اشاره به جایگاه ویژه مرحومه رضایی در خانواده شهدا افزود: ایشان فرزند شهید، خواهر شهید و همسر شهید بود و در کنار این افتخارات، سال‌ها در کسوت معلمی به تربیت و آموزش نسل‌های مختلف پرداخت و شاگردانی متعهد را برای خدمت به نظام اسلامی تربیت کرد.



فرمانده هوانیروز ارتش ادامه داد: این بانوی فداکار همچنین فرزندان خود را در شأن و تراز شخصیت شهید سرلشکر خلبان یحیی شمشادیان تربیت کرد و پس از شهادت همسرش، با صبر و استقامت مسیر زندگی را ادامه داد؛ مسیری که خود جلوه‌ای از ایثار و فداکاری خانواده‌های معظم شهدا به شمار می‌رود.



سرتیپ خلبان خاموشی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید یحیی شمشادیان گفت: شهید سرلشکر خلبان یحیی شمشادیان در پانزدهم مهرماه سال ۱۳۶۱ در منطقه سومار و در جریان دفاع از میهن اسلامی به مقام رفیع شهادت نائل شد و از آن زمان، همسر بزرگوارش بار سنگین زندگی، تربیت فرزندان و حفظ نام و آرمان‌های شهید را با صبر و ایمان بر دوش کشید.



وی با بیان اینکه مرحومه شهناز رضایی تنها همسر یک شهید نبود، تصریح کرد: این بانوی بزرگوار برای خلبانان نسل جوان هوانیروز و همسران آنان همچون مادری دلسوز و پناهی معنوی بود و حضور و رفتار او همواره برای خانواده‌های هوانیروز الهام‌بخش بود.



فرمانده هوانیروز ارتش با تأکید بر نقش خانواده‌های شهدا در تداوم فرهنگ ایثار و مقاومت گفت: زندگی و شهادت شهید شمشادیان و نقش‌آفرینی همسر بزرگوارش، درس بزرگی برای نسل جوان هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران است و نشان می‌دهد که دفاع از میهن تنها در میدان نبرد خلاصه نمی‌شود، بلکه خانواده‌های شهدا نیز با صبر، تربیت فرزندان و حفظ آرمان‌های شهدا در این مسیر نقش‌آفرینی می‌کنند.





خاموشی در پایان با تسلیت این ضایعه به خانواده شهید شمشادیان، خانواده‌های معظم شهدا و جامعه هوانیروز ارتش، برای آن مرحومه رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.



به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مرحومه شهناز رضایی، یار و همسر شهید سرلشکر خلبان یحیی شمشادیان، صبح امروز، پنجشنبه پنجم شهریورماه ۱۴۰۵، با حضور گسترده مسئولان لشکری و کشوری، خانواده‌های معظم شهدا، فرماندهان و کارکنان هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران و اقشار مختلف مردم در گلزار شهدای کرمانشاه تشییع و به خاک سپرده شد.



مراسم تشییع این بانوی ایثارگر، صحنه تجدید عهد حاضران با آرمان‌های شهدا و تکریم خانواده‌هایی بود که سال‌ها پس از شهادت عزیزان خود، همچنان پرچمدار فرهنگ ایثار، مقاومت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی هستند.