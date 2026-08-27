به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی شامگاه پنج‌شنبه در اجتماع مردم آستانه‌ اشرفیه اظهار کرد: ایده تمدن نوین اسلامی که امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی مطرح کردند، بدون استفاده از بمب و با تکیه بر ایمان، ایستادگی و حضور مردم در حال پیشروی است و به فتح قدس شریف منجر خواهد شد.

فرمانده سپاه مرکزی رشت با اشاره به روزهای آغازین جنگ تحمیلی افزود: بعداز ۱۰ سال توسط صدام توسط شرکای خودش حذف شد و بعداز ۳۷ سال از دفاع مقدس بیش از ۱۰ میلیون نفر از مردم عراق در شهرهای نجف و کربلا در مراسم تشییع رهبر شهید حضور پیدا کردند.

وی با بیان اینکه تمدن نوین اسلامی در مسیر تحقق قرار دارد، گفت: این تمدن با تکیه بر قدرت ایمان و اراده ملت‌ها در حال پیشروی است و جبهه مقاومت بدون اتکا به بمب و ابزارهای مادی، مسیر فتح قدس را دنبال می‌کند.

پیش‌بینی‌های رهبر شهید در حال تحقق است

سرهنگ امینی با اشاره به دوران ۳۷ ساله زعامت رهبر شهید اظهار کرد:ایشان در طول این سال‌ها سخنان و پیش‌بینی‌هایی را مطرح کردند که بخش زیادی از آن‌ها در زمان حیات و بخش دیگری از آن‌ها پس از شهادت و در حیات آسمانی ایشان محقق شد.

وی افزود: رهبر شهید حدود ۲۰ روز پیش از شهادت فرمودند که اگر حادثه‌ای رخ دهد، خداوند متعال مردم را مبعوث خواهد کرد؛ امروز این بعثت در خیابان‌ها و میدان‌ها در حال وقوع است و این حرکت از سوی ذات مقدس الهی رقم می‌خورد.

فرمانده سپاه مرکزی رشت با اشاره به اینکه مردم این بعثت را رقم زدند، گفت:در هفته‌های نخست بعثت، همان شعارها، همان آرمان‌ها،مطالبه انتقام و اعلام بیعت و حمایت از رزمندگان همچنان در خیابان‌ها شنیده می‌شود.

یاری ولی جامعه باید به‌موقع انجام شود

سرهنگ امینی با اشاره به حوادث پس از شهادت سیدالشهدا(ع) اظهار کرد: پس از شهادت امام حسین(ع)، قیام‌هایی شکل گرفت و حدود ۳۵ هزار نفر در مسیر خونخواهی آن حضرت به شهادت رسیدند.

وی با بیان اینکه سه قیام؛ توابین ،مدینه انجام و مختار سه حرکت اعتراضی پس از واقعه عاشورا بود، ادامه داد: باوجود همه همه این شهادت‌ها اثری به اندازه شهادت ۷۲ نفر از یاران سیدالشهدا(ع) نداشت و این موضوع نشان می‌دهد که یاری ولی خدا باید در زمان مناسب و به اندازه لازم انجام شود.

فرمانده سپاه مرکزی رشت با بیان اینکه یاری امام زمان(عج) با توجه به مکان، زمان و شرایط متفاوت است، گفت: اگر ولی جامعه اسلامی را به‌موقع یاری نکنیم و در زمان لازم در صحنه حضور نداشته باشیم، آن یاری اثر مطلوب خود را نخواهد داشت.

حضور مردم، مکمل مجاهدت رزمندگان است

سرهنگ امینی با اشاره به حضور مردم آستانه‌اشرفیه در اجتماع شب های مختلف گفت: مردم این شب ها به‌موقع و به‌اندازه به یاری ولی خدا شتافتند و حضور آنان در خیابان‌ها، مجاهدت‌های رزمندگان در میدان را تکمیل کرد.

وی افزود: هنگامی که شیپور جنگ نواخته شد، مردم از نخستین روز شهادت در صحنه حضور پیدا کردند و در جریان جنگ رمضان و ادامه حوادث مربوط به تنگه هرمز نیز هرجا دشمن تهدید کرد زیرساخت‌ها را هدف قرار می‌دهد، مردم در صف خیابان و صف مقاومت ایستادند.

فرمانده سپاه مرکزی رشت با تفکیک مردم مقاوم با عده‌ای که در صف پمپ‌ بنزین‌ها ایستادند، گفت: آنچه معادلات را تغییر داد و دشمن را با شکست روبه‌رو کرد، شکل‌گیری صف مقاومت مردم بود.

مقاومت مردم، اهداف دشمن را محدود کرد

سرهنگ امینی با اشاره به آثار حضور مردم در صحنه گفت: مقاومت مردم باعث شد اهداف دشمن از برنامه‌های گسترده‌تر به تنگه هرمز محدود شود.

وی تصریح کرد:همه تلاش دشمن این است که تنگه هرمز را باز کند، اما مقاومت مردم و ایستادگی نیروهای مسلح، نقشه‌های دشمن را با مشکل روبه‌رو کرده است.

سرهنگ امینی با اشاره به انتخاب فرماندهان جدید در کمترین زمان افزود: کمتر از ۱۰ روزبعداز شهادت فرماندهان ارشد و رهبر شهید فرماندهان انتخاب شدند و سازماندهی لازم انجام گرفت.

وی ادامه داد:اگر دشمن تا امروز تهدید می‌کرد که سایه جنگ بر سر مردم باقی خواهد ماند، امروز این سایه از بین رفته است و جمهوری اسلامی ایران با دو قدرت متجاوز، یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی، پنجه در پنجه درگیر شده است.

فرمانده سپاه مرکزی رشت به استناد فرمایش رهبر شهید که فرمودند؛« اگر جنگی اتفاق بیفتد، این جنگ، جنگ منطقه‌ای خواهد بود »گفت: تحولات امروز نشان می‌دهد که مقاومت مردم و جبهه مقاومت، معادلات منطقه را تغییر داده است.

مردم با افزایش قیمت‌ها از انقلاب جدا نمی‌شوند

سرهنگ امینی با اشاره به برخی تحلیل‌های داخلی اظهار کرد: به سست‌عنصرهایی که تصور کردند افزایش قیمت‌ها باعث می‌شود مردم دست از حمایت جمهوری اسلامی بردارند، می‌گویم که سخت در اشتباه هستند.

وی افزود: مردم ایران با وجود مشکلات اقتصادی، تهدیدها و فشارهای دشمن همچنان از انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت حمایت می‌کنند.

فرمانده سپاه مرکزی رشت با بیان اینکه مردم یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ های قدرت جمهوری اسلامی هستند، گفت: مؤلفه‌های قدرت ما شامل مردم، مکتب اسلام، رهبری و بسیج جهانی اسلام است که امروز در منطقه شکل گرفته است.

وی افزود:جبهه مقاومت با اتکا به این مؤلفه‌ها در حال گسترش است و مسیر پیروزی خود را ادامه می‌دهد.

نماز در مسجدالاقصی برگزار خواهد شد

سرهنگ امینی با اشاره به هدف نهایی جبهه مقاومت اظهار کرد: ان‌شاءالله به‌زودی در مسجدالاقصی نماز خواهیم خواند و این آرمان با ایستادگی ملت‌های مسلمان و حمایت مردم از جبهه مقاومت محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه اهمیت حضور مردم در خیابان‌ها به اندازه‌ای است که در حیات زمینی به‌طور کامل قابل درک نیست، گفت:ما فقط به خواسته شخصی خودمان در صحنه حاضر نیستیم، ما به اندازه رزقی که خداوند متعال برایمان مقدر کرده است، در صحنه حضور داریم.

شرط یاری امام زمان(عج)، ایستادگی در برابر دشمن است

فرمانده سپاه مرکزی رشت با اشاره به سخنان رهبر شهید در یکی از دیدارها اظهار کرد: ایشان فرمودند کسی می‌تواند یار رسول خدا(ص) و یار امام زمان(عج) باشد که در برابر کفار استوار باشد.

وی افزود: حضور مردم در خیابان‌ها، همان ایستادگی در برابر دشمنان اسلام و مصداق یاری ولی خدا است.

سرهنگ امینی تصریح کرد: اگر بعثت مردم در خیابان‌ها اتفاق نمی‌افتاد، تفاله‌های دشمن و وابستگان جریان پهلوی که منتظر فرصت بودند، تلاش می‌کردند دوباره عرصه را در اختیار بگیرند.

تا تثبیت پیروزی و تحقق اهداف انقلاب در صحنه می‌مانیم

فرمانده سپاه مرکزی رشت، تداوم حضور مردم در صحنه را ضروری دانست و گفت: تا زمانی که انقلاب اسلامی به حضور مردم نیاز دارد، رهبر معظم انقلاب بر حضور آنان تأکید می‌کند، انتقام رهبر شهید، فرماندهان، دانش‌آموز شهید میناب و شهروندان گرفته می‌شود و پیروزی به‌طور کامل تثبیت می‌شود، مردم به مقاومت ادامه خواهند داد.

وی افزود: رهبر شهید ما به‌زودی خواهد آمد و پیروزی نهایی جبهه مقاومت با ادامه حضور مردم و ایستادگی رزمندگان محقق خواهد شد.