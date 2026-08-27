تصادف ۲ خودرو در جاده کرج-چالوس/ ۲ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قدمی، معاون عملیات و امور ایستگاههای سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از مصدومیت دو نفر بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ و KMC در جاده کرج-چالوس خبر داد.
وی اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اعلام وقوع تصادف میان دو دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ و KMC در جاده کرج-چالوس، بعد از محدوده پورکان، نیروهای عملیاتی از ایستگاههای ۱۲ و ۲۸ بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
محبوس شدن ۲ سرنشین در خودرو
معاون عملیات و امور ایستگاههای سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج افزود: در این حادثه، برخورد خودروی پژو ۴۰۵ با خودروی KMC موجب مصدومیت و محبوس شدن راننده و سرنشین پژو ۴۰۵ شد.
وی ادامه داد: افراد محبوسشده شامل یک مرد حدود ۵۲ ساله و یک زن حدود ۴۵ ساله بودند که آتشنشانان با انجام عملیات امداد و نجات، هر دو مصدوم را از داخل خودرو خارج و برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.
قدمی گفت: پس از خارج کردن مصدومان، محل حادثه توسط نیروهای آتشنشانی ایمنسازی شد تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.
اعزام ۶ آتشنشان به محل حادثه
وی با اشاره به تجهیزات اعزامشده برای امدادرسانی اظهار کرد: برای امدادرسانی به این حادثه، ۶ نیروی عملیاتی به همراه ۲ دستگاه خودروی امدادی از ایستگاههای آتشنشانی به محل اعزام شدند.
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