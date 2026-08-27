حریق اتوبوس در مشهد؛ هیچ مسافری آسیبی ندید 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار معین رضا فرخنده اظهار کرد: حریق در یک دستگاه اتوبوس در بلوار مصلی ۳۲ با حضور سریع تیم‌های عملیاتی مهار شد و خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری مشهد در این خصوص افزود: این حادثه عصر پنجشنبه به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های ۱۶ و ۲۰ به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام راننده اتوبوس، وی پس از مشاهده دود از قسمت عقب خودرو، بلافاصله توقف کرده و با باز کردن درب موتور، آتش زبانه کشیده است. راننده با سرعت عمل، تمامی مسافران را از اتوبوس خارج کرده و با آتش‌نشانی تماس گرفته است.

فرخنده تصریح کرد: همکاران آتش‌نشان با حضور در محل، عملیات اطفا را انجام دادند و از گسترش حریق به سایر بخش‌های اتوبوس جلوگیری کردند. خوشبختانه این حادثه هیچ گونه مصدومیتی در پی نداشت.

وی بیان کرد: علت دقیق حادثه در دست بررسی است.