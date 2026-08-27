قیمت جهانی طلا امروز ۵ شهریور؛ طلا در مرز ۴۶۰۰ دلار

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت جهانی طلا روز پنجشنبه اندکی افزایش یافت و در حالی که سرمایه‌گذاران منتظر سخنرانی «کوین وارش»، رئیس فدرال رزرو آمریکا، در نشست جکسون‌هول هستند، نگرانی‌ها درباره تضعیف ارزش دلار همچنان از تقاضا برای این فلز گرانبها حمایت می‌کند.

بر اساس گزارش رویترز، قیمت هر اونس طلای نقدی در معاملات امروز با ۰.۲ درصد افزایش به ۴ هزار و ۵۹۹.۵۷ دلار رسید.

معاملات آتی طلای آمریکا نیز تقریباً بدون تغییر در سطح ۴ هزار و ۶۵۲.۷۰ دلار به ازای هر اونس قرار گرفت.

رویترز می‌گوید طلا در ابتدای هفته به بالاترین سطح سه ماه اخیر رسیده بود؛ موضوعی که بخشی از آن به نگرانی‌های ایجادشده پس از برنامه وزارت خزانه‌داری آمریکا برای بازخرید اوراق بلندمدت قدیمی مربوط می‌شود. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران منتظرند ببینند وارش در نخستین سخنرانی مهم خود چه دیدگاهی درباره تورم، نرخ بهره و نقش بازار اوراق قرضه آمریکا ارائه خواهد کرد.

در همین حال، داده‌های منتشرشده درباره تورم آمریکا نشان داد شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در ماه ژوئیه ۳.۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است؛ رقمی که با رشد ماه ژوئن برابر و اندکی بالاتر از انتظار اقتصاددانان بود.

به نوشته رویترز، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر به ۳۶ درصد کاهش یافته، در حالی که احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر ۷۲ درصد برآورد می‌شود.

رویترز همچنین گزارش داد در بازار سایر فلزات گرانبها، نقره ۰.۶ درصد افزایش یافت، در حالی که پلاتین ۰.۲ درصد و پالادیوم ۰.۸ درصد کاهش داشتند.