بازگشت محسن نامجو به کشور بعد از ۲۰ سال مهاجرت

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نامجو خواننده موسیقی پاپ که از ۲۰ سال گذشته تاکنون به آمریکا مهاجرت کرده بود، با انتشار چند ویدئو که به نظر می آمد در خارج از ایران ضبط شدهاست از بازگشت به ایران خبر داد.
وی در این مجموعه ویدئوها گفت: سلام دوستان، من محسن نامجو هستم. این ویدیو را زمانی مشاهده خواهید کرد که بنده یا در پرواز تهران هستم یا در خود خاک وطن، بعد از حدود ۲۰ سال. شرایط به گونهای پیش رفته که همانطور که دو سه روز پیش در مصاحبه با سامانه بیلبورد عرض کردم، واقعاً به مرحلهای از زندگی رسیدهام که احساس میکنم بس است، کافی است؛ غربت برایم واقعاً تمام شد.
وی ادامه داد: هیچ تفاوتی ندارد که در ایران بتوانم کار موسیقی کنم یا فعالیت فرهنگی داشته باشم؛ مهم این است که در آنجا باشم، در وطن، کنار دوستانم، خانوادهام، خواهرانم و اقوامم، و بتوانم این چند صباحِ باقیمانده را در کنار آنها لذت ببرم. از هر دو نفرتان عذرخواهی میکنم؛ شهریار عزیز، سحر جان. امیدوارم من را درک کنید و بدانید که این تصمیم را دیر یا زود باید میگرفتم. میدانید که گردن من از مو باریکتر است و بابت هرگونه ضرر کاری و مالی، قطعاً مسئولیت به عهده بنده خواهد بود. مضاف بر اینکه، جنبه معنوی و حیثیتی نیز در میان است.
نامجو یادآور شد: بنده پیش از هر چیز از تکتک مخاطبان این موسیقی عذرخواهی میکنم. نخستین پیغام من برای مخاطبانی است که در طی چند روز آینده یا یک ماه آینده، در تورنتو، نیویورک و واشنگتن دیسی، بلیتهای اجرای ما را تهیه کردند. مطمئنم این خبر برایشان بسیار سورپرایز است؛ از تکتک شما پوزش میخواهم. هزینه بلیتهایی که خریداری کردید، قطعاً به شما برگردانده میشود، اما من کماکان مخلص شما هستم و مترصد خواهم بود که انشاءالله پس از روشن شدن تکلیف زندگیام برای ایران و خارج از آن، دوباره به روی استیج برگردم و در خدمتتان باشم. و پیغام آخر برای همسر عزیزم است. تو در جریان بسیاری از اموری هستی که دیگران از آن بیخبرند و امیدوارم این تصمیم مرا درک کنی. مطمئنم بخشی از وجودت با من همراه است. برای من دعا کن که شرایط خوب پیش برود و انشاءالله در کنار هم باشیم و تو نیز بتوانی بیایی و مثل یک شهروند معمولی رفتوآمد کنیم؛ چرا که این حق هر دوی ماست.
این خواننده موسیقی پاپ که طی ماه های گذشته واکنش هایی میهن پرستانه ای هم از خود در رسانه ها منتشر کرده بود، تصریح کرد : حرف آخر را با رسانههای اپوزیسیون دارم. بنده مفتخرم که در تمام این سالهای اخیر، هم من شما را بایکوت کردم و هم شما مرا. اگر من در ایران به هزار جور بدبختی بیفتم، به ته جوی بیفتم یا به عرش اعلی برسم، شما کوچکترین حقی ندارید که گزارشی درباره محسن نامجو پخش کنید. حساب من و شما سالهاست که از هم جداست و ما هیچ نسبتی با هم نداریم؛ چه از لحاظ اجتماعی، چه سیاسی و چه حتی هنری. البته که من در شما هیچ فهم هنری در این سالها سراغ نداشتم. پس کاری به کار بنده و اخبار من نداشته باشید. اینکه چه بلایی قرار است سر من بیاید یا چه اتفاقات خوبی در انتظار من در ایران است، کوچکترین ارتباطی به شما و رسانه و وبسایتتان ندارد. از شما بخیر، از ما به سلامت.
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