پیش بینی بارش های پراکنده باران در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، نیره عرفانیان اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشهها و مدلهای هواشناسی، تا اواسط هفته آینده وزش باد با شدت و ضعف در استان ادامه خواهد داشت و در نوار شرقی و نیمه جنوبی، وزش باد گاهی شدید همراه با گردوخاک پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: بهدلیل وزش باد شدید و گردوخاک، در مناطق مستعد استان کاهش موقتی کیفیت هوا و دید افقی دور از انتظار نیست.
وی با اشاره به اعتبار هشدار سطح زرد شماره ۶۴ مورخ ۴ مرداد ۱۴۰۵ سازمان هواشناسی کشور، افزود: دمای هوا تا روز یکشنبه هفته آینده تغییرات قابل ملاحظهای نخواهد داشت.
عرفانیان ادامه داد: از بعدازظهر یکشنبه و طی روز دوشنبه، افزایش ابر در نیمه شمالی استان و بارشهای پراکنده در مناطق شمالغربی خراسان رضوی پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی درباره دمای هوا در ۲۴ ساعت گذشته نیز گفت: قوچان با دمای ۱۱ درجه سلسیوس خنکترین و سبزوار با دمای ۴۰ درجه گرمترین نقطه استان بوده است.
وی درباره شرایط جوی مشهد نیز اظهار کرد: نوسانات دمایی هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۳۵ و ۱۸ درجه بوده که امروز در خنکترین ساعات به ۱۹ درجه میرسد.
نظر شما