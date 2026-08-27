قیمت طلا و سکه امروز ۵ شهریور؛ سکه از ۲۱۵ میلیون تومان عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در آخرین به‌روزرسانی ظهر امروز پنجشنبه، پنجم شهریورماه ۱۴۰۵، شاهد ثبت قیمت‌های جدید با رشد جزئی نیست به دیروز در انواع طلا و سکه بود.

بر اساس آخرین نرخ‌های اعلام‌شده، هر اونس طلای جهانی با قیمت ۴ هزار و ۵۹۹ دلار معامله می‌شود. همچنین مظنه طلا در بازار تهران به ۹۴ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان رسیده است.

در بازار طلای داخلی، هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۱ میلیون و ۷۷۶ هزار و ۲۰۰ تومان قیمت دارد.

هر گرم طلای ۲۴ عیار نیز با نرخ ۲۹ میلیون و ۳۲ هزار تومان معامله می‌شود.

این قیمت‌ها نشان‌دهنده تداوم سطح بالای نرخ طلا در بازار داخلی است که علاوه بر روند قیمت جهانی، تحت تأثیر نرخ ارز و شرایط بازار داخلی قرار دارد.

در بازار سکه نیز سکه طرح جدید با قیمت ۲۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در صدر معاملات قرار گرفت.

سکه طرح قدیم نیز ۲۱۴ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد که فاصله آن با سکه طرح جدید به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

همچنین هر قطعه نیم‌سکه ۱۰۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و ربع‌سکه ۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

قیمت سکه گرمی نیز به ۳۰ میلیون تومان رسیده است.