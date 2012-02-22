اسکندر مقدونی چگونه جهان را فتح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات ققنوس در ادامه انتشار مجموعه «شخصیت‌های تاثیرگذار» کتابی درباره اسکندر مقدونی نوشته مایکل برگن را با ترجمه شیوا مقانلو منتشر کرده است.

این کتاب با نام «اسکندر مقدونی؛ فاتح جهان» در 112 منتشر شده و در آن زندگی و فتوحات اسکندر در یونان باستان مرور می‌شود.

پدر اسکندر، شاه فیلیپ دوم و مادرش ملکه المپیاس هر دو در خاندان‌های سلطنتی به دنیا آمده بودند. بر طبق برخی افسانه‌ها که اسکندر هم باورشان داشت، نسب اجداد پدری اسکندر به هرکول قهرمان باستانی یونان می‌رسید.

این قصه‌ها همگی عظمت از پیش معلوم اسکندر را نشان می‌دهد. وقتی مادرش او را باردار بود در خواب غرش تندر شنید و دید که آذرخشی رحمش را شکافت. این آذرخش آتشی برافروخت که تا دوردست‌ها دامن کشید. رویای او حاکی از آن بود که نوزادی که المپیاس حمل می‌کند، همان‌قدر خیره‌کننده و مخرب خواهد بود که نور و آتش تندر.

در روز تولد اسکندر که به احتمال زیاد بیستم ژوئیه سال 356 قبل از میلاد اتفاق افتاده، نشانه‌های بیشتری از موفقیت‌های آتی او نمایان می‌شود. جنگ‌ها و فتوحات و در نهایت و به گفته پلوتارک مورخ باستانی، پیشگویان گفته بودند تولد اسکندر با سه پیروزی قرین بوده که همگی نشانه شکست‌ناپذیری او خواهد بود.

در 2500 سال پیش در یونان باستان دگرگونی‌های فرهنگی و سیاسی رخ داد و این کشور وارد عصر طلایی تاریخ خود شد که طی آن بنیان دموکراسی و سرچشمه‌های پژوهش دانشگاهی شکل گرفت. گام‌های بزرگ در زمینه پزشکی و علم برداشته شد، معماری پیشرفت کرد و نمایشنامه‌ها و اشعاری حماسی خلق شد.

اسکندر سوم که نزد برخی از بزرگ‌ترین مربیان یونان باستان تعلیم دیده بود پس از به قتل رسیدن پدرش به پادشاهی رسید و با تلاش بسیار حکومتش را تثبیت کرد.

او برای پیروزی در جنگ‌ها از راهبردهای زیرکانه و ارتشی انبوه بهره می‌برد. پس از هر پیروزی تمایل او به شهرت و ثروت فزونی می‌یافت. وقتی اسکندر در 32 سالگی درگذشت بیشتر بخش‌های شناخته شده جهان را تصرف کرده بود. برخی از مورخان او را اسکندر کبیر می‌خوانند.

این کتاب در شمارگان 2 هزار نسخه و قیمت 2800 تومان منتشر شده است.