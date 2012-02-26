مشکلات روستای قربان آباد آق قلا بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر فرماندار آق قلا ظهر یکشنبه در این نشست با بیان این مطلب که خدمت بی منت به مردم از آرمانها و شعارهای انقلاب و امام راحل و مقام معظم رهبری است، افزود: مسئولان باید در انجام کارها اول رضایت خدا و بعد رضایت مردم را در نظر بگیرند و مسئولان باید صادقانه خدمتگزار مردم باشند.
وی با بیان اینکه مسئولیت ها در نظام مقدس جمهوری اسلامی یک امانت است افزود: با حضور مسئولان در روستاها و لمس مشکلات مردم از نزدیک ، در روستاها نوعی شور و نشاط اجتماعی ایجاد می شود که این یک نعمت الهی است.
کر اضافه کرد: ملاک موفقیت یک مدیر خدمتگزار ، میزان رضایت مردم از عملکرد اوست و این رضایت در صورت تحقق، باعث ایجاد رابطه عمیق معنوی بین مسئولان و مردم خواهد شد.
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