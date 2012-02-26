مشکلات روستای قربان آباد آق قلا بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر فرماندار آق قلا ظهر یکشنبه در این نشست با بیان این مطلب که خدمت بی منت به مردم از آرمان‌ها و شعارهای انقلاب و امام راحل و مقام معظم رهبری است، افزود: مسئولان باید در انجام کارها اول رضایت خدا و بعد رضایت مردم را در نظر بگیرند و مسئولان باید صادقانه خدمتگزار مردم باشند.

وی با بیان این‌که مسئولیت ها در نظام مقدس جمهوری اسلامی یک امانت است افزود: با حضور مسئولان در روستاها و لمس مشکلات مردم از نزدیک ، در روستاها نوعی شور و نشاط اجتماعی ایجاد می شود که این یک نعمت الهی است.

کر اضافه کرد: ملاک موفقیت یک مدیر خدمتگزار ، میزان رضایت مردم از عملکرد اوست و این رضایت در صورت تحقق، باعث ایجاد رابطه عمیق معنوی بین مسئولان و مردم خواهد شد.

در این جلسه دهیار روستای قربان آباد اجرای طرح هادی روستا و احداث پل دوم ورودی روستا و رفع آبگرفتگی معابر روستایی و ضعف ولتا‍ژ برق را مهمترین خواسته اهالی روستا عنوان کرد.

خسروی مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان های گرگان و آق قلا با بیان این مطلب که اجرای طرح هادی روستا در آینده بسیار نزدیک آغاز خواهد شد بیان داشت: اعتبارات لازم جهت شروع عملیات اجرایی طرح هادی روستای قربان آباد از محل منابع ملی تامین شده است.

مقصودلو مدیر امور منابع آب استان نیز از عملیاتی شدن احداث آب بندان این روستا خبر داد و افزود: اراضی مورد نیاز طرح خریداری شده و در آینده نزدیک احداث آب بندان عملیاتی خواهد شد.