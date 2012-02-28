به گزارش خبرنگار مهر، با حضور وزیران نفت و انرژی جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان بعدازظهر امروز سه شنبه قرارداد جدید تامین سوخت مایع و فرآورده های نفتی بین دو کشور در تهران امضا می شود.

با امضای این قرارداد جدید، ایران بخشی از فرآورده های نفتی مورد نیاز ارمنستان همچون بنزین، گازوئیل، نفت سفید، سوخت هواپیمای این کشور همسایه را تامین خواهد کرد.

در سالهای اخیر مقامات نفتی ایران و ارمنستان برای ساخت یک پایانه مشترک نفتی در مرز دو کشور و به منظور افزایش تبادل فرآورده های مختلف نفتی مذاکرات متعددی را انجام داده اند.

همچنین پیش تر مطالعات ساخت یک خط لوله جدید انتقال فرآورده های نفتی از تبریز به منطقه یرسخ ارمنستان در دستور کار مقامات نفتی دو کشور قرار داشته است که پیش بینی می شود در مذاکرات روز جاری توافقات جدیدی در این باره حاصل شود.

در حال حاضر ایران قراردادهایی به منظور صادرات گازوئیل، بنزین، نفت کوره و نفت سفید با عراق، افغانستان و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و شرق آسیا در دست اجرا دارد.

به گزارش مهر، در شرایط فعلی ظرفیت تولید بنزین ایران به حدود 50 میلیون لیتر در روز و ظرفیت تولید گازوئیل ایران به مرز 100 میلیون لیتر در روز افزایش یافته است که پیش بینی می شود تا سال آینده ظرفیت تولید این دو فرآورده استراتژیک نفتی با استانداردهای یورو 4 و 5 اتحادیه اروپا افزایش یابد.

ایران در 10 ماهه نخست سال جاری نزدیک به 9 میلیارد دلار انواع فرآورده های نفتی همچون بنزین پایه، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید و سوخت هواپیما به کشورهای مختلف جهان صادر کرده است.