مجید دریکوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در امتداد برنامه رصد و پایش زیستگاه‌های یوزپلنگ آسیایی در استان خراسان شمالی با نگرانی که از حضور هلیا و توله‌هایش در یک منطقه پرتردد در حوالی شوقان داشتیم، خوشبختانه مجددا این یوزها را مشاهده کردیم.

وی در ادامه افزود: این مشاهده در شامگاه ششم شهریورماه و در آستانه ورود به هفتم شهریورماه انجام شد و خوشبختانه یوزها در منطقه نسبتاً امن‌تری بودند.

مدیرکل محیط‌زیست خراسان شمالی از مردم خواست مشاهدات خود را با دقت به محیط‌زیست منتقل کنند و گفت: مراقبت‌های لازم از طریق هشدارها و ارتباط با محیط‌زیست ادامه دارد.