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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۴۰

دریکوند: یوزپلنگ‌های آسیایی در منطقه امن مشاهده شدند

دریکوند: یوزپلنگ‌های آسیایی در منطقه امن مشاهده شدند

بجنورد- مدیرکل محیط‌زیست خراسان شمالی از مشاهده مجدد یوزپلنگ‌های آسیایی در زیستگاه‌های استان خبر داد و گفت: خوشبختانه هلیا و توله‌هایش در منطقه نسبتاً امنی مشاهده شدند.

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مجید دریکوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در امتداد برنامه رصد و پایش زیستگاه‌های یوزپلنگ آسیایی در استان خراسان شمالی با نگرانی که از حضور هلیا و توله‌هایش در یک منطقه پرتردد در حوالی شوقان داشتیم، خوشبختانه مجددا این یوزها را مشاهده کردیم.

وی در ادامه افزود: این مشاهده در شامگاه ششم شهریورماه و در آستانه ورود به هفتم شهریورماه انجام شد و خوشبختانه یوزها در منطقه نسبتاً امن‌تری بودند.

مدیرکل محیط‌زیست خراسان شمالی از مردم خواست مشاهدات خود را با دقت به محیط‌زیست منتقل کنند و گفت: مراقبت‌های لازم از طریق هشدارها و ارتباط با محیط‌زیست ادامه دارد.

کد مطلب 6930777

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