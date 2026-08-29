به گزارش خبرگزاری مهر ، شبکه خبری ان‌بی‌سی آمریکا در گزارشی اعلام کرد که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، با دوستان و افراد نزدیک خود درباره احتمال نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۸ این کشور گفتگو کرده است.

بر اساس این گزارش، مطرح شدن احتمال حضور هگست در رقابت‌های سال ۲۰۲۸ توسط وی نزد نزدیکانش، در پی حضور وی در یک رویداد در ایالت آیووا در ماه جاری میلادی، گمانه‌زنی‌ها درباره نامزدی او را افزایش داده است.

در همین راستا، پیش از این دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در واکنش به گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی مبنی بر حمایت احتمالی او از «جی‌دی ونس»، معاون رئیس‌جمهور، برای انتخابات ۲۰۲۸، گفته بود که ونس را فردی «عالی» می‌داند، اما تأکید کرده بود که هنوز برای بررسی این موضوع بسیار زود است.

رئیس‌جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید، در پاسخ به گزارش روزنامه واشنگتن‌پست مبنی بر اینکه او در گفتگوهای خصوصی با اهداکنندگان مالی، بر لزوم حمایت از ونس برای ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ تأکید کرده است، این موضوع را رد نکرد؛ با این حال، زمانی که از او پرسیده شد آیا این به معنای حمایت رسمی او از معاونش است، پاسخ داد: «نه، نه.»

ترامپ در ادامه افزود: «من فکر می‌کنم او عالی است، اما خیلی زود است که حتی در مورد این موضوع فکر کنیم.»