اختلالات خواب می تواند نشانه اولیه آلزایمر باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، محققان اخیراً گزارش دادند که تعداد بیشتر بیدارشدن های کوچک در طول خواب با خطر ژنتیکی بیشتر برای آلزایمر مرتبط است.
در واقع، به گفته تیمی از محققان دانشگاه لیژ در بلژیک، بیداریهای کوچک بیشتر با این خطر ژنتیکی، مدتها قبل از بروز هرگونه مشکل حافظه، همراه هستند.
«ژیل واندروال»، محقق ارشد، در یک بیانیه خبری گفت: «خواب میتواند به یک نشانگر قابل دسترس برای شناسایی زودهنگام افراد آسیبپذیر تبدیل شود.»
محققان خاطرنشان کردند که افراد مبتلا به آلزایمر مشکلات خواب دارند، اما خواب به عنوان یک شاخص اولیه برای این بیماری شناخته نشده است.
برای مطالعه جدید، محققان خواب بیش از ۵۰۰ فرد سالم را با استفاده از ثبتهای مغزی برای ثبت تعداد دفعات بیدار شدن آنها در طول شب، ردیابی کردند. این «ریز بیداریها» دورههای کوتاهی از فعالیت مغز هستند که فرد را به طور کامل بیدار نمیکنند، اما میتوانند چرخه خواب او را مختل کنند.
این تیم این بیداریها را با نمره خطر ژنتیکی هر فرد برای ابتلا به بیماری آلزایمر مقایسه کردند.
نتایج نشان داد که فراوانی بیشتر بیداریها در میان بزرگسالان میانسال (میانگین سنی: ۵۹ سال) با احتمال بیشتر ابتلا به بیماری آلزایمر ناشی از ژنتیک مرتبط است. این مورد در میان بزرگسالان جوانتر مشاهده نشد.
«پونیت تالوار»، دستیار تحقیقاتی دانشگاه، در یک بیانیه خبری گفت: «بنابراین این ریز بیداریها بیاهمیت نیستند. برخی از الگوها میتوانند تجمع پروتئینهای دخیل در بیماری آلزایمر را افزایش دهند و با افزایش آسیبپذیری مرتبط باشند.»
محققان گمان میکنند که این بیداریها میتوانند با لوکوس سرولئوس، مکانی در ساقه مغز به اندازه یک دانه برنج که در بیداری، توجه و تنظیم خواب نقش دارد، مرتبط باشند.
محققان گفتند که لوکوس سرولئوس یکی از اولین نواحی مغز است که رسوبات پروتئینی غیرطبیعی مرتبط با آلزایمر، گاهی اوقات حتی در اوایل نوجوانی فرد، در آن ظاهر میشوند. این ناحیه همچنین ارتباط نزدیکی با کیفیت خواب دارد.
واندروال گفت: «مشاهده این ناحیه دشوار است، اما به نظر میرسد در مکانیسمهای اولیه مرتبط با این بیماری نقش دارد.»
با این حال، محققان خاطرنشان کردند که برای درک این ارتباط، مطالعات بیشتری لازم است.
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