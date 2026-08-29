استفاده از صفحه نمایش برای مغز کودکان کاملاً بد نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، محققان به مدت هشت سال ۲۶۰ کودک را تحت نظر داشتند و فعالیت بدنی، رفتار کم تحرک و زمان استفاده از صفحه نمایش آنها را از کودکی تا نوجوانی پیگیری کردند.

آنها دریافتند که زمان استفاده بیشتر از صفحه نمایش در طول این سال‌ها با پردازش شناختی بهتر در میانگین سنی تقریباً ۱۶ سال مرتبط است.

«پتری جالانکو»، نویسنده اول مقاله و محقق دکترا در دانشگاه ییواسکیلا، گفت: «ما نباید زمان استفاده از صفحه نمایش را صرفاً مضر بدانیم. والدین و معلمان باید فعالیت‌های صفحه نمایش را که تفکر فعال، حل مسئله، خلاقیت و یادگیری را تقویت می‌کنند، تشویق کنند.»

محققان همچنین دریافتند برخی از انواع فعالیت با حافظه کاری بهتر مرتبط بودند، اما فعالیت کلی اندازه‌گیری شده توسط دستگاه‌های ردیابی هیچ ارتباطی با پردازش شناختی نشان نداد.

جالانکو در یک بیانیه خبری گفت: «مطالعه ما نشان می‌دهد که ارتباط فعالیت بدنی و رفتار کم‌تحرک با پردازش شناختی پیچیده است و به جنسیت، نوع و روش ارزیابی فعالیت بدنی و مدت زمان بی‌تحرکی بستگی دارد. علاوه بر این، پسران و دختران ممکن است از انواع مختلف فعالیت بدنی با توجه به سلامت مغز بهره‌مند شوند.»

اگرچه تحقیقات بیشتری در این زمینه مورد نیاز است، نویسندگان گفتند که هدف، یافتن تعادل مناسب بین فعالیت بدنی و زمان استفاده از صفحه نمایش برای پشتیبانی از تفکر فعال است.