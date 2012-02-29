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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۲۷

آغاز فاز دوم طرح ساماندهی بازار بزرگ تهران

شهردار منطقه 12 تهران از آغاز فاز دوم طرح ساماندهی بازار بزرگ تهران(ساماندهی گاری و چرخ دستی ها) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،علیرضا بزرگوار با بیان اینکه طرح ساماندهی گاری و چرخ دستی های محدوده بازار تهران در راستای طرح ساماندهی بازار تهران و پس از اجرای فاز اول این طرح مبنی بر عدم ورود موتورسیکلت به این محدوده آغاز شده است گفت: طرح ساماندهی گاری و چرخ دستی های محدوده بازار به منظورایجاد مدیریت سامانه حمل بار جهت بالابردن امنیت وسرعت از مبدأ به مقصد ، شناسایی و ساماندهی باربران و حمایت حقوقی ، اجتماعی و رفاهی آنان ، طراحی انواع مختلف چرخهای دستی متناسب با حجم بار و بدون ایجاد مزاحمت برای شهروندان وهمچنین پیشگیری از سرقتهای احتمالی و جابجایی کالاهای غیرمجاز و قاچاق ، ایجاد انضباط ترافیکی در بازار ، کنترل هزینه حمل بار برای کسبه وشهروندان و رعایت امنیت سرعت و کیفیت در حمل بار اجرایی می شود.

شهردار منطقه 12 اظهار امیدواری کرد :درآینده ای نزدیک سامانه مکانیزه والکترونیکی حمل بار جهت رفاه کسبه و شهروندان راه اندازی شود.


 

کد مطلب 1547056

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