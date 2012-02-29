روحانیت در زمینه سازی برای مشارکت حداکثری نقش دارند

به گزارش خبرنگار مهر، امید نیک نژاد عصر چهارشنبه در جلسه جامعه روحانیت، ائمه جماعات و طلاب علوم دینی شهرستان با اشاره با جایگاه والای روحانیت اصیل در شکل گیری و تداوم انقلاب اظهارداشت: روحانیت در طول 1400سال از تاریخ پر فراز و نشیب اسلام محل رجوع و نقطه اتکا و پناهگاهی برای مومنان، خداجویان، انسانهای محروم و ستمدیده در مقابل حکام جور بودند.

وی افزود: این قشر اثرگذار در تمامی دورانها به عنوان خط مقدم مبارزه با حاکمان مستبد و مستکبر در معرض همه نوع بی حرمتی، شکنجه، زندانی شدن شهادت و تبعید قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: در طول هشت سال دفاع مقدس، بیش از سه هزار شهید روحانی تقدیم نظام شده که درجویبار نیز16 شهید روحانی وطلبه رساله عملیه خویش را در مکتب سرخ حسینی به اثبات رساندند.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان جویبار با اشاره به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نقش شما روحانیون بصیرت افزایی به مردم در راستای حفظ خط اصیل نظام وانقلاب که همان اصل ولایت فقیه وزنده نگه داشتن آرمانهای امام راحل وشهدای والامقام است.

وی توصیه کرد: باید در میان همه جریانهای سیاسی و گرهای انتخاباتی بی طرفانه و با در نظر گرفتن رضای خدا و حفظ اسلام به مردم در راستای شناخت کاندیدای اصلح مشاوره کنند.

وی با اشاره به توطئه های دشمنان در مواجهه با نظام اسلامی تاکیدکرد: حضور مردم در عرصه انتخابات پیش رو نشانه اعتماد مردم به نظام وموجب بالابردن تراز جمهوری اسلامی در منازعات نرم بین المللی وخنتی کننده توطئه ها است.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان جویبار به حضور بیش از 1400 نفر اعضای هیئت های اجرایی، بازرسان،محافظان و ناظران در انتخابات این دوره در شهرستان جویبار خبر داد.

