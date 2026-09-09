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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳

در مسیر ولایت؛ ۱۹۳ شب ایستادگی و تجدید میثاق دیار آفتاب با رهبری

در مسیر ولایت؛ ۱۹۳ شب ایستادگی و تجدید میثاق دیار آفتاب با رهبری

اراک- در این ویدئو ۱۹۳ شب ایستادگی و تجدید میثاق دیار آفتاب با رهبری را ملاحظه می‌کنید.

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کد مطلب 6942768

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