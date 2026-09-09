https://mehrnews.com/x3d2D9 ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳ کد مطلب 6942768 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳ در مسیر ولایت؛ ۱۹۳ شب ایستادگی و تجدید میثاق دیار آفتاب با رهبری اراک- در این ویدئو ۱۹۳ شب ایستادگی و تجدید میثاق دیار آفتاب با رهبری را ملاحظه میکنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6942768 کپی شد مطالب مرتبط مصاحبه میدانی خبرنگار مهر با مردم دیار آفتاب در خصوص افتدار پرچم ایران یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری ۱۹۴ شب ایستادگی در دیار آفتاب؛ تجدید بیعت مقتدرانه مردم با رهبری صدوسی و نهمین اجتماع شبانه مردم خنداب در لبیک به فرمان رهبری روایت خلق حماسه ملی در قلب ایران؛ از حسینیه شهدای اراک تا پایتخت برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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