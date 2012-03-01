نتیجه انتخابات ایران مایه دلگرمی انقلاب های عربی است

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت‌الله محسن مجتهد شبستری صبح پنجشنبه در همایش رای اولی‌های شهرستان تبریز که با حضور دانش‌آموزان رای اولی نواحی پنج‌گانه تبریز برگزار شد بر لزوم مشارکت همه جانبه در انتخابات تاکید کرد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی با اشاره به تاکیدات رهبری در زمینه انتخابات مجلس گفت: رهبر معظم انقلاب نیز در جلسات متعدد بر ضرورت اخلاق‌مندی و حضور همه جانبه مردم تاکید کرده‌اند.



وی اضافه کرد: در آستانه انتخابات پرهیز از بی‌اخلاقی ضروری بوده و باید به حساسیت و اهمیت انتخابات توجه شود.



امام جمعه تبریز اظهار داشت: اگر نمایندگان مردم با رای بالا وارد مجلس شوند موجب نقطه قوت برای مجلس و برای نمایندگان و نظام اسلامی است.



مجتهد شبستری ادامه داد: در شرایط کنونی انتخابات دارای اهمیت خاصی بوده و انتخابات پرشور برای انقلاب‌های اسلامی و عربی نیز مایه دلگرمی است.



امام جمعه تبریز گفت: حساسیت انتخابات مجلس نهم از دوره‌های قبلی بیشتر است و همه باید به این مهم توجه کنند.



فیروز رضایی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی به تشریح جایگاه مجلس و لزوم حضور در انتخابات پرداخت.



وی با اشاره به برگزاری همایش رای اولی‌ها در تبریز گفت: این همایش با حضور دانش‌آموزان دختر و پسر تمام مدارس نواحی پنجگانه تبریز که برای نخستین بار رای می‌دهند، برگزار شده است.

