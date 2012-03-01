پیروزی کشتی گیر کرمانشاهی در اردوی بین المللی جام تختی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات درون اردویی برای راه‌یابی به رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام تختی برگزار شد.

در وزن 60 کیلوگرم عباس دباغی در کشتی نخست در دو تایم و با نتایج 6 بر 3 و 2 بر صفر آرش دنگسرکی را شکست داد.

وی در مبارزه دوم خود نیز در دو تایم و با نتایج 3- بر صفر و 6 بر یک از سد مسعود محمودی گذشت.

در وزن 84 کیلوگرم، احسان امینی کشتی گیر شایسته کرمانشاهی در دو تایم و با نتایج 1 بر صفر و 2 بر 2 رضا بیات را مغلوب کرد.

براساس این گزارش، سی و دومین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جایزه برزگ فیلا گرامیداشت دهه مبارک فجر جام جهان‌پهلوان تختی روزهای 20 و 21 اسفندماه در سالن 12 هزار نفری آزادی تهران برگزار خواهد شد.

کرمانشاه میزبان مرحله نهایی زیر گروه لیگ دسته اول والیبال کشور

عبادالله شیرزاد با اشاره به راهیابی تیم والیبال شهدای ورزش کرمانشاه به مرحله نهایی رقابتهای زیرگروه لیگ دسته یک کشور اظهار داشت:، در این مرحله 5 تیم بصورت جدی رقابت فشرده و سختی را برای کسب مجوز شرکت در لیگ دسته اول کشور در کرمانشاه برگزار خواهند نمود.

این مسابقات از 22 اسفند ماه در شهر کرمانشاه برگزار می‌شود که تیم شهدای ورزش کرمانشاه برای راهیابی به دسته یک با تمام توان خود در این مرحله ظاهر می‌شود.

در پایان این رقابتها قرار است دو تیم راهی رقابتهای لیگ دسته اول کشور شوند و دو 2 تیم نیز به رقابتهای دسته دو سقوط خواهند کرد.

برگزاری 2 مسابقه دوستانه بسکتبال در کرمانشاه

به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،2 مسابقه دوستان بسکتبال زیر نظر هیات بسکتبال شهرستان کرمانشاه برگزار شد.

در این دیدارها تیم های نونهالان کرمانشاه و مینی بسکتبال صدرا توانستند حریفان خود را شکست دهند.

تیم مینی بسکتبال صدرا در دیداری نزدیک در مقابل تیم پاتریس با نتیجه 50 بر 48 به برتری دست یافت.

در دیگر دیدار تیم نونهالان کرمانشاه در ددیاری یک طرفه موفق به شکست دادن تیم گیلانغرب با نتیجه 47 بر 17 شد.

این دیدارها به ترتیب در تاریخ های 23 بهمن و 5 اسفند ماه در خانه بسکتبال کرمانشاه برگزار شد.

بیانیه ورزشکاران شهرستان صحنه به مناسبت انتخابات مجلس نهم

هیئتهای ورزشی صحنه به مناسبت 12 اسفندماه و انتخابات مجلس شورای اسلامی بیانیه ای صادر کردند.

در ابتدای این بیانیه می خوانیم: شرکت همه اقشار مختلف مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بخصوص در این دوره که از حساسیت بیشتری برخوردار است، براساس نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی و مراجع عظام تقلید یک تکلیف شرعی است.

در ادامه این بیانیه می خوانیم: آنچه در مرحله اول برای جامعه ورزشی این شهرستان حایز اهمیت است، مشارکت گسترده مردم، تجلی وحدت و همدلی ملی است، نه نتیجه انتخابات.

در بیانیه ورزشکاران صحنه ای آمده است: ملت هوشیار ما از این تکلیف الهی غفلت نکرده و به یاری خدا در روز 12 اسفند، گوش به فرمان رهبر حکیم و فرزانه خویش،حضوری شکوهمند در پای صندوقهای رای خواهند داشت و با انتخاب نمایندگان مومن، مردمی و ولایی اصلح که مشکلات کشور و مردم را بدانند،عزم و قدرت ملت ایران را به نمایش می‌گذارند.

در پایان این بیانیه آمده است: ورزشکاران بویژه قهرمانان، مربیان و پیشکسوتان صحنه ای روز جمعه 12 اسفند بر حسب وظیفه ایمانی خود با حضور یکپارچه، بار دیگر شور و شعور انقلابی و اسلامی خود را به نمایش می گذارند و لبیک خود را به ندای رهبر فرزانه انقلاب اعلام می کنند و حماسه بزرگ دیگری را رقم خواهند زد.