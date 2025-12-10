مکی زاده:کاهش خطای انسانی در ترددهای پرترافیک دریایی نیازمند آموزش است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مکیزاده در نشست بررسی سوانح دریایی استان ضمن تأکید بر اهمیت ارتقای دانش و تجربه دریانوردان اظهار کرد: همه انسانها در معرض خطا هستند و راه کاهش آن، آموزش مستمر و کسب مهارتهای حرفهای در شرایط واقعی دریا است.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ویژه هرمزگان که محل عبور حجم زیادی از شناورها در خلیج فارس است، افزود: بررسیها نشان میدهد این استان از پرترددترین مسیرهای دریایی کشور بهشمار میرود و همین امر ضرورت توجه بیشتر به ایمنی و آموزش را دوچندان کرده است.
معاون امور دریایی بنادر هرمزگان در ادامه با بیان اینکه خطای انسانی همچنان عامل مؤثر در بروز بخش بزرگی از سوانح دریایی است، خاطرنشان کرد: باید با توسعه آموزشهای تخصصی، اجرای اقدامات اصلاحی و بهرهگیری از درسآموختههای سوانح، از تکرار چنین رویدادهایی پیشگیری کرد.
مکیزاده همچنین از برگزاری نشست بعدی ستاد با تمرکز بر بررسی سوانح مرتبط با شناورهای غیر فعال و رها شده خبر داد و گفت: این موضوع پیشتر در نشستهای سوم و چهارم کمیته استانهای جنوبی از جمله هرمزگان و بوشهر مطرح شده و اکنون با هدف تعیین تکلیف و ارائه اقدامات اجرایی در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به برگزاری چندین نشست کمیته سوانح استان تاکنون اضافه کرد: یافتههای این نشستها صرفاً برای درسآموختن و اصلاح مسیر فعالیتهاست و در این راستا، تعامل مؤثر با مراجع قضائی، بیمه، استانداری و دریابانی به منظور شفافسازی و تکمیل گزارشهای بررسی سوانح در حال انجام است.
