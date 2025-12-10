  1. استانها
مکی زاده:کاهش خطای انسانی در ترددهای پرترافیک دریایی نیازمند آموزش است

بندرعباس-معاون دریایی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به حجم بالای تردد شناورها در آب‌های جنوبی کشور گفت: خطای انسانی همچنان عامل مؤثر در بروز بخش بزرگی از سوانح دریایی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مکی‌زاده در نشست بررسی سوانح دریایی استان ضمن تأکید بر اهمیت ارتقای دانش و تجربه دریانوردان اظهار کرد: همه انسان‌ها در معرض خطا هستند و راه کاهش آن، آموزش مستمر و کسب مهارت‌های حرفه‌ای در شرایط واقعی دریا است.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ویژه هرمزگان که محل عبور حجم زیادی از شناورها در خلیج فارس است، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد این استان از پرترددترین مسیرهای دریایی کشور به‌شمار می‌رود و همین امر ضرورت توجه بیشتر به ایمنی و آموزش را دوچندان کرده است.

معاون امور دریایی بنادر هرمزگان در ادامه با بیان اینکه خطای انسانی همچنان عامل مؤثر در بروز بخش بزرگی از سوانح دریایی است، خاطرنشان کرد: باید با توسعه آموزش‌های تخصصی، اجرای اقدامات اصلاحی و بهره‌گیری از درس‌آموخته‌های سوانح، از تکرار چنین رویدادهایی پیشگیری کرد.

مکی‌زاده همچنین از برگزاری نشست بعدی ستاد با تمرکز بر بررسی سوانح مرتبط با شناورهای غیر فعال و رها شده خبر داد و گفت: این موضوع پیش‌تر در نشست‌های سوم و چهارم کمیته استان‌های جنوبی از جمله هرمزگان و بوشهر مطرح شده و اکنون با هدف تعیین تکلیف و ارائه اقدامات اجرایی در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به برگزاری چندین نشست کمیته سوانح استان تاکنون اضافه کرد: یافته‌های این نشست‌ها صرفاً برای درس‌آموختن و اصلاح مسیر فعالیت‌هاست و در این راستا، تعامل مؤثر با مراجع قضائی، بیمه، استانداری و دریابانی به منظور شفاف‌سازی و تکمیل گزارش‌های بررسی سوانح در حال انجام است.

