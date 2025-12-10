  1. دين، حوزه، انديشه
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۸

رابطه انسان و خدا در عصر هوش مصنوعی بررسی می شود

دوازدهمین پیش‌نشست علمی همایش بین‌المللی دین، فرهنگ و فناوری با عنوان بازتعریف روابط انسان و خدا در عصر هوش مصنوعی برگزار می شود.

زمان برگزاری روز یکشنبه ۲۳ آذرماه، ساعت ۱۲:۱۵ است.

این نشست با همکاری دانشگاه باقرالعلوم (ع) و مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران و به میزبانی مدرسه علمی تخصصی حضرت آمنه (س) در قم، میدان بسیج، انتهای خیابان شیخ عباس قمی، مقابل برج آسمان، مدرسه علمی حضرت آمنه (س) برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سایت همایش به‌صورت برخط در برنامه شرکت کنند.

