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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۵۳

آقاجانزاده:

مردم لاهیجان مشتاقانه لبیک رهبری را پاسخ دادند

مردم لاهیجان مشتاقانه لبیک رهبری را پاسخ دادند

رشت - خبرگزاری مهر: فرماندار لاهیجان از حضور پرشور مردم این شهرستان در پای صندوقهای رای خبر داد و گفت: مردم لاهیجان مشتاقانه لبیک رهبری را پاسخ دادند.

محمد آقا جانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حضور مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی یک مشارکت دشمن شکن است، افزود: مشارکت حداکثری در انتخابات امسال مشتی بر دهان یاوه‌ گویان دنیای استکباری و بدخواهان نظام اسلامی است.

فرماندار لاهیجان گفت: مشارکت مردم در انتخابات، کشور را از هرگونه هجمه‌ های دشمن مصون می‌ سازد.

وی افزود: مردم در هشت سال دفاع مقدس جهادگونه وارد صحنه مبارزه علیه کفر شدند و صحنه انتخاباتی کمتر از دفاع مقدس نیست.

آقاجانزاده درادامه با بیان اینکه آرای مردم شهرستانهای لاهیجان و سیاهکل را 240 صندوق جمع آوری می کنند، اظهارداشت: از این تعداد 163 صندوق ثابت و 77 صندوق سیار در حوزه انتخابیه شهرستانهای مزبور برای دریافت آراء مردم در 12 اسفند ماه برنامه ریزی شد.

وی گفت: از مجموع این تعداد در شهر لاهیجان 44 صندوق ثابت و 24 سیار، در بخش رودبنه 37 ثابت و 9 سیار، در بخش دیلمان 10 ثابت و 19 سیار، در شهر سیاهکل 26 صندوق ثابت و 24 سیار و بقیه در بخش مرکزی تعبیه شده است.

فرماندار لاهیجان افزود: در نهمین دوره انتخابات مجلس 130 هزار نفر در لاهیجان و سه حوزه فرعی سیاهکل، دیلمان و رودبنه دارای شرایط رای دادن هستند که از این تعداد هشت هزار و 221 نفر رای اولی هستند که پنج هزار نفر در لاهیجان و بقیه در حوزه سیاهکل می ‌توانند در انتخابات شرکت کنند.

وی یادآورشد: در این دوره پنج هزار نفر در امر اخذ آراء انتخاباتی در لاهیجان و سیاهکل مشغول فعالیت هستند.

کد مطلب 1549298

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