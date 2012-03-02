20 خبرنگار انتخابات اردبیل را پوشش دادند

به گزارش خبرنگار مهر، تلاش رسانه ها به ویژه خبرگزاریهای فعال در استان به منظور پوشش خبری، تحلیل، اطلاع رسانی و گزارش روند رویدادهای انتخابات به دلیل اتخاذ تدابیر نامناسب و قانون قرعه کشی ناکام ماند و از بین شش دفتر خبرگزاری تنها دو خبرگزاری موفق به دریافت مجوز برای پوشش این رویداد مهم شدند.

با وجود تاکید گسترده نهادهای مختلف در پوشش کامل خبری انتخابات در اقدام عجیب مسئولان برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه اردبیل فقط شش نفر از خبرنگاران با قرعه کشی گزینش شده و در فرمانداری اردبیل مستقر شدند.

براین اساس دو خبرنگار از نمایندگان روزنامه های سراسری، دو خبرنگار از نشریات محلی و دو خبرنگار از خبرگزاریها در فرمانداری شهرستان اردبیل در حال پوشش اخبار انتخابات هستند و این در حالی است که استان اردبیل 35 نشریه محلی و شش خبرگزاری و بیش از 10 نمایندگی روزنامه فعال دارد.

از این تعداد همچنین 14 خبرنگار از کل نشریات و خبرگزاریهای استان در استانداری اطلاعیه ها و اخبار انتخاباتی را به اطلاع عموم می رسانند.

با وجود اینکه نظرات متناقضی از علت حضور و یا عدم حضور خبرنگاران از سوی مسئولان به گوش می رسد، خبرنگاران در پشت درهای بسته با حداقل امکانات اخبار انتخاباتی را ثانیه به ثانیه تعقیب کرده و شور و شوق حضور گسترده مردم را انعکاس می دهند.

باید اذعان داشت تاکنون نیز اینگونه رسانه ها از جمله دفتر خبرگزاری مهر استان اردبیل با اطلاع رسانی دقیق همراه با تحلیل اخبار انتخاباتی توانسته اند در نشر آگاهی عمومی و پیاده سازی رسالت خبرنگاری خود با حفظ بی طرفی محض نقش ماندگاری را در این حماسه ماندگار به یادگار بگذارند.

تعداد واجدین شرایط رای دهی انتخابات در اردبیل اعلام نشد

همچنین با وجود تلاشهای مکرر خبرنگاران مهر در اردبیل هیچیک از مسئولان اعم از فرمانداریها، حوزه های انتخاباتی و مسئولان ثبت احوال استان اردبیل با بیان اینکه لیست واجدین رای در انتخابات جاری محرمانه بوده و وظیفه ستاد مرکزی استان است که این لیست را اعلام کند، از اعلام آن خودداری کردند.

علاوه بر لیست واجدین شرایط، لیست آمار عشایر واجد شرایط، رای اولی ها و رای دهندگان به تفکیک جنسیتی نیز نامعلوم و پیگیری خبرنگار برای کسب این اطلاعات بی نتیجه ماند.