میزان مشارکت مردم در استان تهران بی نظیر بود/ حضور پویای مردان اسلامشهری در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، تیمور جاوید اظهار داشت: خوشبختانه همانطور که پیش بینی می شد، این دوره از انتخابات از مشارکت بالایی در همه شهرستان های تهران برخوردار بود.

به گفته وی این حضور می تواند پایه های انقلاب اسلامی ایران را در عرصه های بین المللی و داخلی نسبت به گذشته استحکام بیشتری بخشد.جاوید در خصوص حضور مردم شهرستان های رباط کریم گفت: مردم شهرستان های رباط کریم و بهارستان همسو با دیگر شهروندان استان تهران در روز 12 اسفند یک بار دیگر حماسه جاویدان خلق کردند و قطعا این حماسه پرشور مردم در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار خواهد شد.

حضور حداکثری آقایان اسلامشهری در انتخابات

معاون سیاسی - انتظامی فرمانداری شهرستان اسلامشهر گفت: حضور آقایان در عرصه انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی بیشتر از خانمها بوده است.

مرتضی سبحانی پور با حضور در یکی از شعب اخذ رای در اسلامشهر، گفت: ملت با این حضور علاوه بر تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود، مشت محکمی بر دهان یاوه گویان استکبار جهانی و دشمنان نظام انقلاب اسلامی می زنند.حضور اکثریت مردان در صبح روز انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسلامشهر گویای این است که خانواده در شهرستان اسلامشهر استحکام خود را دارد.



نظارت بر اجرای انتخابات ضروری است

سرناظر انتخابات منطقه 17 شهرستان شهریار بر اهمیت نظارت بر امور اجرایی انتخابات تاکید کرد.

داوود شمس با اشاره به فعالیت اعضای نظارت بر امور اجرایی انتخابات افزود: از مهمترین اولویت های این اعضا نظارت و رصد انتخابات و ارزیابی نحو برگزاری انتخابات است.وی با اشاره به بازدید های صورت گرفته توسط اعضای نظارت بر انتخابات در شهرستان شهریار عنوان کرد: شناسایی مشکلات شعب اخذ رای و روند اجرای این مهم از دیگر وظائف اجرایی این ستاد است.

شرکت بیش از 123 هزار نفر در انتخابات اسلامشهر

رئیس ستاد انتخابات اسلامشهر گفت: تا ساعت 21 امشب 123 هزار و 331 نفر زن و مرد با حضور در شعب اخذ رای در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کردند.

مرتضی سبحانی پور افزود: این حضور در ساعات پایانی صبح 35 هزار نفر بود که این امر حاکی از تمایل بیشتر شرکت کنندگان در ساعات پایانی است.