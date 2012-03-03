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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۲۲

طالع زاری:

10 نمایش به جشنواره نمایشهای خلاق ایثار در گرگان راه یافتند

10 نمایش به جشنواره نمایشهای خلاق ایثار در گرگان راه یافتند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید گلستان از پذیرش 10 نمایش در نخستین جشنواره منطقه ای نمایشهای کوتاه خلاق ایثار در استان خبر داد.

محمد علی طالع زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، نتایج آثار پذیرفته شده برای شرکت در نخستین جشنواره منطقه ای نمایش های کوتاه خلاق ایثار – گرگان را اعلام کرد و گفت: پس از بازبینی 48 نمایش توسط مهدی نصیری، محمد لارتی و زهرا یوسفی در استان های خراسان شمالی، مازندران، گرگان و گیلان اعلام شد.

وی اظهار داشت: بر این اساس نمایش های "جذامیان" نوشته سید امیر رستگار و کارگردانی محمودی و عابدی، "ستوربان" نوشته جواد روحانی و کارگردانی علیرضا محمدی از خراسان شمالی، "در یک نگاه" نوشته و کار هانیه یوسفی از گرگان، "رهایی در موقعیت صفر" نوشته آرش منصوری و کار هادی صمدی از گرگان، "جایی که آی از خاکش پایین نمی رود" نوشته مجید انوری و کارگردانی رضا پور تراب زاده از گرگان، به جشنواره راه یافتند.

معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید گلستان عنوان کرد: همچنین نمایش های "پرتره غمناک" نوشته و کار علیرضا امیدی از بندر گز، "شش پنجره مایل به همیشه" نوشته حمید میرزایی و کار رضا شیبانی از گنبد، "آخرین نامه" نوشته مهرداد کوروش نیا و به کارگردانی یاسر محمودی از ساری، "سرخ دم" نوشته کاظم زاده مژدهی وکار محمد رسائلی از رشت و "صنم" نوشته و کار کاظم زاده مژدهی از رشت برای شرکت در نخستین جشنواره منطقه ای تئاتر کوتاه خلاق ایثار- گرگان پذیرش شدند.

طالع زاری گفت: این جشنواره از 19 تا 22 اسفندماه سال جاری در گرگان برگزار می شود.

کد مطلب 1550886

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