سینما گلشن بجنورد استانداردهای یک سینمای ممتاز را دارد

رضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: امکانات و استانداردهای لازمه برای یک سینمای ممتاز در سالن گلشن بجنورد فراهم شده و این سینما از نظر کیفیت و کارایی جزء سینماهای ممتاز است.

وی افزود: خرید دو دستگاه آپارات، تجهیز اتاق آپارات، خرید پرده تخصصی فیلم و نورپردازی مناسب این سالن سینمایی ازجمله فعالیت های انجام شده در سالن گلشن بجنورد است.

رضایی اظهار داشت: از آغاز افتتاح این سینما هر هفته یکی از فیلم های روز سینماهای تهران در سینمای گلشن بجنورد در سه سیانس مختلف اکران می شود.

وی گفت: به دلیل اینکه از این سالن در برنامه های فرهنگی و همایش های سازمان های دولتی نیز استفاده می شود تلاش می کنیم این برنامه ها در روند پخش فیلم ها خللی ایجاد نکند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد بجنورد افزود: شیفت صبح سینما گلشن به صورت اختصاصی برای نمایش فیلم در اختیار دانشگاه ها، آموزش و پرورش و سایر ارگان های متقاضی قرار داده می شود و تا بحال استقبال خوبی از این برنامه صورت گرفته است.

وی ادامه داد: تالار فرهنگی هنری گلشن بجنورد به خاطر خلا ناشی از نبود سینما در این شهر ضمن حفظ کاربری سابق با استقرار وسایل و تجهیزات استاندارد به سینما تبدیل شده و تاکنون فیلم های اکران شده در این سینما فروش قابل قبولی داشته اند.

تنهای سینمای بجنورد مرکز استان خراسان شمالی بیش از یکسال است که به دلایل متعددی تعطیل شده است.

استان خراسان شمالی با 843 هزار نفر جمعیت هم اکنون فیلم های سینمایی را در تالار فرهنگی هنری گلشن بجنورد که به عنوان سینمای موقت مورد استفاده قرار گرفته است تماشا می کنند.



