بهروان سرپرست سازمان لیگ شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نخستین نشست هیئت رئیسه جدید فدراسیون فوتبال عصر امروز با حضور علی کفاشیان، مهدی محمد نبی، سیدهادی آیت الهی، فریده شجاعی، غلامرضا بهروان، علیرضا رحیمی، شهاب الدین عزیزی خادم، حیدر بهاروند و فریدون اصفهانیان برگزار شد.

در ابتدای این نشست علی کفاشیان- رئیس فدراسیون فوتبال ضمن تشکر از وزیر ورزش و جوانان، معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، اعضای مجمع، اعضای هیئت رئیسه قبلی فدراسیون و تمامی رسانه‌ها به دلیل برگزاری بسیار مطلوب مجمع فدراسیون و تبریک به اعضای جدید هیئت رئیسه گفت: ما امانتدار رای اعضای مجمع هستیم.

وی افزود: باید برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت فدراسیون که در دستور کار هیئت رئیسه، کمیته‌ها قرار گرفته است را به صورت جدی مورد بررسی قرار داده تا از این طرق بستر سازی برای توسعه پایدار فوتبال کشور را فراهم کنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: باید درخصوص تامین منابع مالی و منابع انسانی فدراسیون، برنامه‌های بسیار مدونی را تدوین و به اجرا در آوریم. مسابقات داخلی کشور در رشته‌های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی در رده بانوان و آقایان را به صورتی مطلوب و مطابق با استانداردهای بین المللی سازماندهی کنیم .

کفاشیان تاکید کرد: توجه ویژه به تیم‌های ملی و رویدادهای مهم پیش رو از اهمیت بسیار برخوردار است. همچنین سازماندهی باشگاههای کشور به نحو مطلوب و مطابق استانداردهای تعریف شده را مد نظر قرار دهیم.

در ادامه نشست اعضای جدید هئیت رئیسه مطالبی را در خصوص پیشنهادات اجرایی و سیاست گذاری در بخش‌های مختلف اعلام کردند و مقرر شد در جلسه‌ای که هفته آینده برگزار می‌شود، نظرات و پیشنهادات خود را به صورت مکتوب ارائه کنند.

البته در این نشست تمامی اعضای هیئت رئیسه تاکید داشتند، ضمن قدردان بودن از زحمات یکایک اعضای مجمع نسبت به انسجام هر چه بیشتر هیئت‌ها و باشگاههای کشور، اقدامات لازم به عمل آید.

در پایان نخستین نشست هیئت رئیسه جدید فدراسیون فوتبال، غلامرضا بهروان با حفظ سمت به عنوان سرپرست سازمان لیگ برتر انتخاب شد.