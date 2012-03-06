در کردستان می مانم/ خواهان محاکمه در کرکوک هستم

به گزارش خبرگزاری مهر، طارق الهاشمی در گفتگو با شبکه تلویزیونی الحره اعلام کرد: من برای فرار از عراق برنامه ریزی نمی کنم و تا زمانی که به من اجازه داده شود در اقلیم کردستان عراق حضور خواهم داشت.

وی با بیان این مطلب افزود: تا زمانی که مقامات کردستان عراق نگویند حضور من در این منطقه مشکل آفرین است در این اقلیم باقی خواهم ماند.

هاشمی در ادامه تاکید کرد که تنها با محاکمه خود در کرکوک موافقت خواهد کرد چرا که محاکمه وی در بغداد عادلانه نخواهد بود.

شایان ذکر است که طارق الهاشمی به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی تحت تعقیب قضایی است و به همین سبب به منطقه کردستان عراق فرار کرده و مسئولان این منطقه همچنان از اجرای درخواست دولت عراق برای تسلیم وی به دستگاه قضایی مرکزی طفره می روند.