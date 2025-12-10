  1. استانها
  2. بوشهر
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۰:۰۶

معاون فرماندار گناوه: فقط موتورهای چهارچرخ دارای مجوز، حق فعالیت دارند

گناوه- معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گناوه گفت: فقط موتورهای چهارچرخ دارای مجوز در محدوده ساحل این بندر حق فعالیت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم خلیفه لیراوی چهارشنبه شب در نشست ستاد خدمات سفر گناوه با محوریت ساماندهی چهارچرخ ها گفت: یکی از مواردی که در سالیان اخیر روی آن بحث و تبادل نظر می‌شود، موضوع فعالیت‌های چهارچرخ ها در ساحل ماسه‌ای است.

وی گفت: ساحل ماسه‌ای و زیبای گناوه از نقاط گردشگر پذیر این شهرستان بشمار می‌آید و با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از آن به علت فعالیت‌ها اعم از موتورهای چهارچرخ و غیره اشغال می‌شود، باید نظم و انضباط و جلوه خاصی تا قبل از تعطیلات نوروز داده شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گناوه افزود: در این نشست مصوب می‌شود برای نظم بخشی و ساماندهی موتورهای چهارچرخ بازدید میدانی توسط دستگاه‌های مرتبط عضو ستاد خدمات سفر از ساحل به عمل آید و مکان و محدوده آن جانمایی شود.

وی تاکید کرد: نقاطی که قرار است برای فعالیت موتورهای چهارچرخ مجوز دار در نظر گرفته شود، از سمت المان پرچم به سمت جنوب تعیین شود.

خلیفه لیراوی گفت: فقط موتورهای چهارچرخ دارای مجوز در محدوده ساحل حق فعالیت دارند.

وی افزود: محل شناگاه ها و فعالیت قایق‌های تفریحی و جت اسکی‌ها توسط دستگاه‌های مرتبط تعیین شود.

    • IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      0 0
      پاسخ
      در بسیاری از کشورهای جهان این موتورهای چهار چرخ نیز به دلیل صدمات جبران ناپذیر به سواحل دریا کلا ورددشان به تمام طبیعت و سواحل ممنوع است بهتر است دیگر این موتورها اجازه ورود به کشور را نداشته باشند

