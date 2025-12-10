معاون فرماندار گناوه: فقط موتورهای چهارچرخ دارای مجوز، حق فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، کریم خلیفه لیراوی چهارشنبه شب در نشست ستاد خدمات سفر گناوه با محوریت ساماندهی چهارچرخ ها گفت: یکی از مواردی که در سالیان اخیر روی آن بحث و تبادل نظر میشود، موضوع فعالیتهای چهارچرخ ها در ساحل ماسهای است.
وی گفت: ساحل ماسهای و زیبای گناوه از نقاط گردشگر پذیر این شهرستان بشمار میآید و با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از آن به علت فعالیتها اعم از موتورهای چهارچرخ و غیره اشغال میشود، باید نظم و انضباط و جلوه خاصی تا قبل از تعطیلات نوروز داده شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گناوه افزود: در این نشست مصوب میشود برای نظم بخشی و ساماندهی موتورهای چهارچرخ بازدید میدانی توسط دستگاههای مرتبط عضو ستاد خدمات سفر از ساحل به عمل آید و مکان و محدوده آن جانمایی شود.
وی تاکید کرد: نقاطی که قرار است برای فعالیت موتورهای چهارچرخ مجوز دار در نظر گرفته شود، از سمت المان پرچم به سمت جنوب تعیین شود.
خلیفه لیراوی گفت: فقط موتورهای چهارچرخ دارای مجوز در محدوده ساحل حق فعالیت دارند.
وی افزود: محل شناگاه ها و فعالیت قایقهای تفریحی و جت اسکیها توسط دستگاههای مرتبط تعیین شود.
