«بسطام» میزبان برگزاری جشنواره برگ های پاییزی شد

شاهرود- رئیس اداره میراث فرهنگی شاهرود از برگزاری جشنواره پاییزی در مجموعه تاریخی بسطام خبر داد و گفت: این جشنواره در «دالان بهشت» برای دو روز برنامه‌ریزی شده است.

سید محمد صادق رضویان در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جشنواره برگ‌های پاییزی دالان بهشت شهر بسطام خبر داد و اظهار داشت: اجرای این برنامه پنجشنبه و جمعه مورخ ۲۰ و ۲۱ آذر ماه سال جاری خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه همزمانی این مراسم با میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر بر جلای برگزاری این رویداد خواهد افزود، بیان کرد: به همین مناسب در این جشنواره برنامه‌ها به صورت ویژه‌تر تدارک دیده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی شاهرود این جشنواره همراه با حضور مسئولان در کنار مردم خواهد بود، اظهار کرد: اجرای موسیقی سنتی و محلی، اجراهای آئینی، غرفه‌های صنایع‌دستی و سوغات، عکاسی در دکورهای پاییزی و نمایش جلوه‌های فرهنگی منطقه از برنامه‌های این جشنواره است.

رضویان ادامه داد: هدف برگزاری این جشنواره معرفی ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و گردشگری شهر نمونه گردشگری بسطام، گرامیداشت روز مادر و ایجاد فضایی شاد، فرهنگی و خانوادگی برای شهروندان و گردشگران است.

وی افزود: جشنواره روز پنجشنبه ۲۰ آذر از ساعت ۱۴ تا ۱۷ برگزار می‌شود و نمایشگاه صنایع دستی و سوغات نیز در روزهای پنجشنبه ۲۰ و جمعه ۲۱ آذر، از ساعت ۸ تا ۲۱ برای بازدید عموم دایر خواهد بود.

