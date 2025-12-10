«بسطام» میزبان برگزاری جشنواره برگ های پاییزی شد

سید محمد صادق رضویان در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جشنواره برگ‌های پاییزی دالان بهشت شهر بسطام خبر داد و اظهار داشت: اجرای این برنامه پنجشنبه و جمعه مورخ ۲۰ و ۲۱ آذر ماه سال جاری خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه همزمانی این مراسم با میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر بر جلای برگزاری این رویداد خواهد افزود، بیان کرد: به همین مناسب در این جشنواره برنامه‌ها به صورت ویژه‌تر تدارک دیده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی شاهرود این جشنواره همراه با حضور مسئولان در کنار مردم خواهد بود، اظهار کرد: اجرای موسیقی سنتی و محلی، اجراهای آئینی، غرفه‌های صنایع‌دستی و سوغات، عکاسی در دکورهای پاییزی و نمایش جلوه‌های فرهنگی منطقه از برنامه‌های این جشنواره است.

رضویان ادامه داد: هدف برگزاری این جشنواره معرفی ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و گردشگری شهر نمونه گردشگری بسطام، گرامیداشت روز مادر و ایجاد فضایی شاد، فرهنگی و خانوادگی برای شهروندان و گردشگران است.

وی افزود: جشنواره روز پنجشنبه ۲۰ آذر از ساعت ۱۴ تا ۱۷ برگزار می‌شود و نمایشگاه صنایع دستی و سوغات نیز در روزهای پنجشنبه ۲۰ و جمعه ۲۱ آذر، از ساعت ۸ تا ۲۱ برای بازدید عموم دایر خواهد بود.