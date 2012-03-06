سه هزار خانوار بابلسری تحت پوشش کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین سلیمانیان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سه هزار و 78 خانوار خانواده ‌های تحت پوشش که جمعیتی بیش از پنج هزار و 840 نفر را تشکیل می دهند در 11 ماهه امسال بالغ بر 15 میلیارد ریال مستمری نقدی دریافت کردند.

وی با اشاره به تامین جهیزیه برای فرزندان خانواده های تحت پوشش این نهاد اظهار داشت: تا کنون به 90 نوعروس برای تهیه جهیزیه 900 میلیون ریال و به 43 داماد 86 میلیون ریال کمک بلاعوض از این نهاد پرداخت شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ‌بابلسر افزود: صدقه از جمله ارزش های معروف و شایسته‌ای بوده که در بازسازی ساختار اجتماعی و روابط بین آحاد و امت اسلامی باید روز به روز زنده‌ تر شود و معروف بودن آن به مردم و مومنان شناسانده شود.

وی یادآور شد: از 32 هزار و 360 صندوق صدقات توزیع شده در شهرستان بابلسر بالغ بر چهار هزار و 453 میلیون ریال صدقه جمع ‌آوری شد که این مبلغ صرف مواردی چون کمک به افراد در راه مانده، پرداخت هزینه‌ های معالجه و درمان نیازمندان، پرداخت مستمری به نیازمندان، تهیه جهیزیه برای دختران بی سرپرست و نیازمندان، پرداخت هزینه‌ های تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان نیازمند شد.