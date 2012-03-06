سه هزار خانوار بابلسری تحت پوشش کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین سلیمانیان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سه هزار و 78 خانوار خانواده های تحت پوشش که جمعیتی بیش از پنج هزار و 840 نفر را تشکیل می دهند در 11 ماهه امسال بالغ بر 15 میلیارد ریال مستمری نقدی دریافت کردند.
وی با اشاره به تامین جهیزیه برای فرزندان خانواده های تحت پوشش این نهاد اظهار داشت: تا کنون به 90 نوعروس برای تهیه جهیزیه 900 میلیون ریال و به 43 داماد 86 میلیون ریال کمک بلاعوض از این نهاد پرداخت شد.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بابلسر افزود: صدقه از جمله ارزش های معروف و شایستهای بوده که در بازسازی ساختار اجتماعی و روابط بین آحاد و امت اسلامی باید روز به روز زنده تر شود و معروف بودن آن به مردم و مومنان شناسانده شود.
نظر شما