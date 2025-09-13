به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و به مناسبت هزار و پانصدمین سال ولادت پیامآور رحمت حضرت محمد مصطفی (ص)، رزمایش تأمین و توزیع یکهزار بسته کیف و نوشتافزار به ارزش ۱۳ میلیارد ریال ویژه دانشآموزان نیازمند عصر شنبه در شهرستان بابلسر برگزار شد.
این رزمایش با مشارکت قرارگاه جهادی امام حسن مجتبی (ع)، کمیته امداد امام خمینی (ره)، گروههای جهادی و نهادهای مردمی خدماترسان و با حضور ائمه جمعه شهرستان بابلسر و شهر بهنمیر، فرماندار و معاون فرماندار شهرستان، رئیس اداره تبلیغات اسلامی، رئیس شورای جهادی شهرستان، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بابلسر و دیگر مسئولان در مصلی المهدی (عج) این شهرستان آغاز شد.
هدف از این رزمایش، کمک به خانوادههای کمبرخوردار و ایجاد زمینهای برابر برای تحصیل دانشآموزان اعلام شده است. مسئولان حاضر در مراسم تأکید کردند ترویج فرهنگ مواسات و همدلی در آستانه سال تحصیلی، نقش مهمی در ارتقای سرمایه اجتماعی و تقویت حس نوعدوستی در جامعه خواهد داشت.
