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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۲۶

خواجه مظفری:

156عنوان شغلی زیان آور در گلستان تایید شد

156عنوان شغلی زیان آور در گلستان تایید شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون، کار و ر فاه اجتماعی گلستان گفت: 156 عنوان شغلی سخت و زیان آور در استان شناسایی و تایید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی خواجه مظفری عصر سه شنبه در حاشیه جلسه کمیته بدوی تطبق مشاغل سخت افزود: این تعداد مشاغل زیان آور برای برای 37 نفر از متقاضیان توسط اعضای کمیته تأیید و به عنوان مشاغل سخت و زیان آور تشخیص داده شده است.

وی عنوان کرد: در این جلسه درخواست های 49 نفر از متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد در دو کارگاه مختلف استان و در قالب 171 عنوان شغلی مورد بررسی قرار گرفت.

وی بیان داشت: جلسه کمیته بدوی بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور استان در سال 90 در راستای اجرای آئین نامه اجرایی بند 5 جزء ب ماده واحدۀ قانون اصلاح تبصرۀ 2 الحاقی مادۀ 76 قانون تأمین اجتماعی تشکیل شد.

خواجه مظفری افزود: در این جلسه که نمایندگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، اداره کل تأمین اجتماعی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان استان حضور داشتند. 

کد مطلب 1553744

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