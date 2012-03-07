دومین نمایندگی دیوان عدالت اداری در گرگان مستقر می شود

علی تجری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که استقرار دفتر دیوان عدالت اداری در گرگان، مردم را از رفتن به تهران برای طرح شکایات خود بی نیاز می کند افزود: تسهیل در رفت و آمد مردم به دیوان عدالت اداری، کاهش هزینه های رفت و آمد و افزایش تعامل با ادارات و دستگاه های اجرایی استان از اهداف راه اندازی این دفتر در استان است.

وی با بیان این که رسیدگی به اصل خواسته و شکایات در این دفتر انجام نمی شود افزود: اخذ دادخواست مراجعان، تکمیل پرونده ها و ارسال آن به تهران و انجام کلیه اقدامات مربوط به پیگیری پرونده ها از فعالیت ها ی این دفتر در استان است.

تجری افزود: رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین ادارات دولتی و دستورالعمل ها و بخشنامه های خلاف قانون صادر شده از سوی مقامات اجرایی از وظایف دیوان عدالت اداری است.

اولین نمایندگی دیوان عدالت اداری کشور در اصفهان مستقر شده است و دومین دفتر از شنبه هفته آینده با حضور حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری کشور در دادگستری کل استان گلستان واقع در کمربندی گرگان ، خیابان دانشجو کار خود را در استان آغاز می کند.