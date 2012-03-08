سرعت ساخت و ساز غیرمجاز در کشور بالا است

سیدشریف حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر توسعه نامتعارف شهر و کلانشهرها به علت ساخت و ساز غیرمجاز افزود: متاسفانه هم اکنون سرعت و میزان ساخت و ساز غیرمجاز در کشور خیلی بیشتر از میزان نظارت و کنترل است.

عضو فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس با بیان این که هم اکنون متولی اصلی نظارت بر ساخت و ساز درون و برون شهری شهرداری است، گفت: بر اساس قانون مصوب شهرداریها در سال ۱۳۸۵ تمام شهردایهای کل کشور موظف شدند که از ساخت و ساز غیر مجاز در حاشیه‌ و حریم شهرها جلوگیری کنند.



حسینی عملکرد شهرداریها به ویژه شهرداری تهران را در کنترل و جلوگیری ساخت و ساز غیرمجاز مطلوب ارزیابی کرد و یادآور شد: برنامه ریزی دقیق و جامع مهمترین شاخصه موفقیت شهرداری تهران در پیشبرد اهداف بوده است.



این نماینده مجلس هشتم و نهم با تاکید بر اینکه جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز از سوی شهرداری تهران تنها با همیاری مردم میسر می شود، تصریح کرد: به طور حتم اولین متضررین ساخت و ساز غیرمجاز خود مردم هستند، از این رو همه باید برای کاهش اینگونه ساخت و ساز‌ها تلاش کنند.



وی درباره مشکلات دیگر پیرامون ساخت و ساز غیرمجاز در کشور توضیح داد: کاهش خدمات شهری سازمان اجرایی و حمایتی، ساخت غیراصولی و غیر فنی و بی نظمی در مبلمان شهری از دیگر تبعات این‌گونه ساخت و ساز‌ها است.



این عضو فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس هشتم از اجرای طرح کنترل حریم پایتخت از سوی شهرداری خبر داد و گفت: شهرداری با استفاده از اینگونه طرحها می تواند نظارت بر حریم شهر و ساخت و ساز در این مناطق را به طور دقیق نظرات کند.



این عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ادامه داد: در آینده نزدیک لایه حریم شهر تهران در قالب طرح کنترل هوشمند حریم با استفاده از دوربینهای مداربسته به صورت آنلاین و ۲۴ ساعته مورد نظارت قرار می گیرد.