آغاز رزمایش 10 روزه شانه به شانه / بیست و هشتمین مانور آمریکا و فیلیپین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فیلیپین،"هاری توماس" سفیر آمریکا با ابراز خرسندی از مشارکت ایالات متحده در این رزمایش افزود: مشارکت آمریکا در این رزمایش نشان می دهد که ما شانه به شانه دوستانمان ایستاده ایم.

بر اساس این گزارش، رزمایش مذکور که "شانه به شانه" نام دارد، از 16 تا 27 آوریل مطابق با 28 فروردین تا 8 اریبهشت ماه برگزار می شود.

در این رزمایش که بیست و هشتمین رزمایش مشترک آمریکا و فیلیپین محسوب می شود، فنآوریهای شبیه سازی رایانه ای در فرماندهی، امداد رسانی، مهندسی عملیات و پروژه های امداد شهری تمرین می شوند.

تقویت حضور آمریکا درمنطقه آسه آن به ویژه حضور نظامیان این کشور همواره با حساسیت چین همراه بوده و به موازات افزایش حضور آمریکا، چین نیز تلاش کرده که توان نظامی و نفوذ سیاسی خود را در این منطقه افزایش دهد.

