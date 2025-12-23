به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسینی با اشاره به مصوبه کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای این شهرستان اظهار کرد: با توجه به هشدارهای اداره‌کل هواشناسی مبنی بر پایداری جو و افزایش غلظت آلاینده‌ها، به‌منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان و دانشجویان، کلیه مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی و مهدکودک‌ها فردا تعطیل بوده و آموزش به شکل مجازی دنبال خواهد شد.

وی افزود: این تصمیم شامل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی شهرستان آبیک نیز می‌شود و تمامی فعالیت‌های آموزشی این مراکز در روز چهارشنبه به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

فرماندار آبیک در خصوص امتحانات پایه دوازدهم تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، آزمون‌های پایه دوازدهم طبق برنامه از پیش اعلام‌شده و به‌صورت حضوری برگزار می‌شود و تغییری در زمان‌بندی امتحانات ایجاد نخواهد شد.

حسینی همچنین گفت: مادران شاغل در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی شهرستان آبیک که دارای فرزند زیر شش سال هستند، فردا به‌صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این تصمیم با هدف مدیریت شرایط اضطرار آلودگی هوا و کاهش ترددهای غیرضروری در سطح شهر اتخاذ شده است.